小草協會等國民黨訂單 柯志恩秀收據承購300盒、再加碼300盒

高雄市小草關懷協會發文透露，國民黨中央致電表達訂購中秋禮盒之後卻沒下文，苦惱包裝材料已經下訂購預作準備。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天實現承接訂單的諾言，在臉書秀出300盒訂購收據，另外還會再向高雄在地的庇護工場店家加碼300份禮盒。

今年國務機要費遭刪減1000萬元、凍結2000萬元，總統府宣稱原預定向37家庇護工場採購的計畫無法履行，國民黨黨主席鄭麗文喊全數承擔受影響的中秋禮盒訂單，不過屏東庇護工場「慢慢恆春」與「高雄市小草協會」紛抱怨接獲訂購電話之後沒下文，衍生「棄單風波」。

柯志恩昨日得知後表示，將盡快與黨中央釐清究竟是哪一個環節出現訊息落差，若協會願意，她會訂購300份，另個人加碼300份向高雄在地的庇護工場店家採買，總計600份訂單。

經過一日作業，柯志恩晚間公布她向高雄市小草關懷協會訂購300份雙鳳巧酥禮盒的收據。柯表示，今天早上，團隊特別聯繫高雄市小草關懷協會，訂購了300盒禮盒，希望用最直接、最實際的行動，支持這些一直努力、也值得被更多人看見的團體。

柯志恩說，團隊正在聯繫高雄在地其他庇護工場，準備再追加300盒的訂購，會持續把這份支持，透過一張張訂單送到最需要的地方。每一張訂單，或許只是一份小小的心意，但對庇護工場而言，都是一份支持、也是一份尊重。

柯志恩強調，該承擔的責任不會迴避，希望透過一點一滴的實際行動，讓更多人看見庇護工場裡每一份認真與努力，也讓這些努力，都能獲得更多支持與溫暖。