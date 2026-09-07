基隆青商成立挺善樑後援會 謝國樑：攜手青商夥伴延續有感城市建設

基隆市長謝國樑競選辦公室今天表示，基隆青商「挺善樑」後援會已在3日成立，會長許博宇肯定謝市府施政讓市民有感，也造福更多青年夥伴。謝國樑感謝基隆青商夥伴相挺，將持續完善基礎建設，豐富青年活動，打造亞洲最有愛的幸福城市。

基隆青商挺善樑後援會是謝國樑競選連任第一個「挺善樑」後援會，擔任後援會長的設計師許博宇說，謝國樑首任市長任內施政讓市民有感，除了騎樓整平、行人友善，他非常關心的汙水處理系統改善等基礎建設，謝市府也都切中市民需求。他這次站出來，是希望謝國樑能連任延續政績，讓基隆市民的生活品質提升，也造福更多青年夥伴。

基隆青商會現任會長詹博皓表示，市府推動行人友善政策、加強彩色斑馬線與路口等待區設計，讓行人通行路權與安全性顯著提升，展現市府對交通安全的重視。室內兒童樂園與親子空間、大型音樂與青年活動、基隆市立田徑場整建、基隆市總圖書館重新啟用等重要政績，也展現市府團隊將願景落實為行動的執行力，讓謝國樑施政頗獲好評。

謝國樑出席成立大會時說，基隆青商會成立第一個挺善樑後援會，這份支持意義重大。非常感謝青商夥伴的堅定支持，曾是青商一員的他感到非常感動，未來將持續與青商夥伴站在一起，推動城市多元發展。

謝國樑強調，青商大家庭培育許多青年朋友在各領域發光發熱，也是他學習創造基隆城市價值的核心力量。感謝基隆青商夥伴相挺，未來將持續推動更多城市再造計畫、豐富的青年活動與完善的基礎建設，並誠摯邀請廣大青商夥伴繼續攜手打拼，他會努力打造亞洲最有愛的幸福城市。

基隆青商挺善樑後援會3日成立，是基隆市長謝國樑競選連任第一個「挺善樑」後援會。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆青商挺善樑後援會3日成立，是基隆市長謝國樑競選連任第一個「挺善樑」後援會。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆青商挺善樑後援會3日成立，是基隆市長謝國樑競選連任第一個「挺善樑」後援會。圖／謝國樑競選辦公室提供