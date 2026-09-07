拚台東醫療願景 陳瑩：實現醫療平權、吳秀華提10項內容

民進黨台東縣長參選人陳瑩今天提出醫療政見，透過集體的專業和智慧照顧鄉親，實現「醫療平權」的願景；國民黨台東縣長參選人吳秀華也提出10項內容，要打造偏鄉長照示範縣。

台東縣長參選人陳瑩今天召開「瑩領台東政見記者會」，公布「南迴線、蘭嶼設醫院」、「老舊衛生所全面翻修」、「支持醫事人員服務台東」、「協助台東鄉親外出看病」、「推廣中醫、中草藥創造醫療與產業雙贏」等醫療政見，宣示要實現台東的醫療平權。

陳瑩說明，自己5屆立委任期，有4屆半在社福衛環委員會，緊盯衛福部照顧台東鄉親的健康。包括改善原住民族健康不平等、推動蘭嶼居民健康檢查、解決台東馬偕醫院擴建案土地問題、協助台東大學成立護理系、推動科學中藥與用藥安全等，都是多年累積的政績。此次縣長選舉，抱持縮短醫療城鄉差距、增加縣民健康餘命理念提出醫療政見。

陳瑩指出，提出的政見都與行政院、衛福部深入討論過，都有把握能實現，也會與醫藥界、護理界、產業界保持密切合作，期待透過集體的專業和智慧，來照顧台東不分鄉鎮市、不分年齡的鄉親，以實現「醫療平權」的願景。

吳秀華也提出打造偏鄉長照示範縣、加速樂齡長照園區開發、強化5G智慧急診救護、建立台東整合醫療網、推動醫護人力留任計畫、推動科技健康管理服務、擴大癌症篩檢防治行動、擴大銀髮健康促進服務、強化母嬰兒童健康照護、完善社區健康支持網絡等10項醫療相關政見。

具體內容為延續台東長照涵蓋率全國領先的優勢，擴充長照3.0與文化健康站據點網絡，落實服務抽查與品質監督機制；加速推動「台東縣樂齡健康長照園區」（太平榮家舊址活化）開發計畫，公私協力活化國有土地；導入民間專業資源與社福能量，建構多層級整合型照護模式，結合醫療、居住、照護與預防保健功能，創造在地就業機會等。