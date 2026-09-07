快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

向趙建銘討兒2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤：從此不管也不再發表意見

拚台東醫療願景 陳瑩：實現醫療平權、吳秀華提10項內容

中央社／ 台東縣7日電

民進黨台東縣長參選人陳瑩今天提出醫療政見，透過集體的專業和智慧照顧鄉親，實現「醫療平權」的願景；國民黨台東縣長參選人吳秀華也提出10項內容，要打造偏鄉長照示範縣。

台東縣長參選人陳瑩今天召開「瑩領台東政見記者會」，公布「南迴線、蘭嶼設醫院」、「老舊衛生所全面翻修」、「支持醫事人員服務台東」、「協助台東鄉親外出看病」、「推廣中醫、中草藥創造醫療與產業雙贏」等醫療政見，宣示要實現台東的醫療平權。

陳瑩說明，自己5屆立委任期，有4屆半在社福衛環委員會，緊盯衛福部照顧台東鄉親的健康。包括改善原住民族健康不平等、推動蘭嶼居民健康檢查、解決台東馬偕醫院擴建案土地問題、協助台東大學成立護理系、推動科學中藥與用藥安全等，都是多年累積的政績。此次縣長選舉，抱持縮短醫療城鄉差距、增加縣民健康餘命理念提出醫療政見。

陳瑩指出，提出的政見都與行政院、衛福部深入討論過，都有把握能實現，也會與醫藥界、護理界、產業界保持密切合作，期待透過集體的專業和智慧，來照顧台東不分鄉鎮市、不分年齡的鄉親，以實現「醫療平權」的願景。

吳秀華也提出打造偏鄉長照示範縣、加速樂齡長照園區開發、強化5G智慧急診救護、建立台東整合醫療網、推動醫護人力留任計畫、推動科技健康管理服務、擴大癌症篩檢防治行動、擴大銀髮健康促進服務、強化母嬰兒童健康照護、完善社區健康支持網絡等10項醫療相關政見。

具體內容為延續台東長照涵蓋率全國領先的優勢，擴充長照3.0與文化健康站據點網絡，落實服務抽查與品質監督機制；加速推動「台東縣樂齡健康長照園區」（太平榮家舊址活化）開發計畫，公私協力活化國有土地；導入民間專業資源與社福能量，建構多層級整合型照護模式，結合醫療、居住、照護與預防保健功能，創造在地就業機會等。

2026九合一選舉 台東縣選舉 陳瑩 台東 吳秀華

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳瑩發表醫療政見 加速老舊衛生所整建、外地就醫可享補助

總統台東助選 掀藍綠治水議論

健康台灣深耕計畫 國泰遠距照護社群挺早期出院

影／不公開行程曝光！賴清德台東行密會前立委劉櫂豪

相關新聞

牙膏廣告代言人竟是温世政！10年前舊照被曝光 釣出本尊親回

有民眾在賣場發現一張年代久遠的牙膏廣告，細看代言人竟是民進黨南投縣長參選人温世政，將照片PO網，意外釣出温世政本人留言表示，那是10年前的照片，更反問「歲月應該沒有在我身上留下太多痕跡吧？！」網友笑稱「都沒變」。

人物側寫／小英旋風再起 助攻定心丸

前總統蔡英文前天才剛為新北市長參選人蘇巧慧站台，昨又馬不停蹄南下高雄，藉高雄市長陳其邁新書發表會，助攻市長參選人賴瑞隆。蔡英文雖已卸任，今年選戰卻颳起一股「小英旋風」，扮演重要輔選角色，黨內看準是她具備「團結內部、外拓選票」的政治能量。

被陳時中暗諷「面相難看」 蔣萬安微笑回這句話

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨成立勞工後援會，行政院政委陳時中繼上次稱台北市長蔣萬安面目可憎後，昨再度暗諷蔣，「不要選面相難看的」。蔣萬安今天被問此看法，蔣萬安說，「我想，那我就時常面帶微笑，多笑一些。」

柯志恩秀訂單 已向高雄市小草關懷協會訂購300份中秋節禮盒

高雄市小草關懷協會發文透露，國民黨中央致電表達訂購中秋禮盒之後卻沒下文，苦惱包裝材料已經下訂購預作準備。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天實現承接訂單的諾言，在臉書秀出300盒訂購收據，另外還會再向高雄在地的庇護工場店家加碼300份禮盒。

基隆青商成立挺善樑後援會 謝國樑：攜手青商夥伴延續有感城市建設

基隆市長謝國樑競選辦公室今天表示，基隆青商「挺善樑」後援會已在3日成立，會長許博宇肯定謝市府施政讓市民有感，也造福更多青年夥伴。謝國樑感謝基隆青商夥伴相挺，將持續完善基礎建設，豐富青年活動，打造亞洲最有愛的幸福城市。

退休校長王沛清猝逝 要參選議員的他特別難忘在路口的鼓勵

台中市退休高中校長王沛清猝逝，國民黨北屯區市議員參選人吳宗學今天在臉書貼出一張他站路口時和王校長夫妻打招呼的照片。吳宗學說，他一直記得那是今年4月初選期間，當時王校長看到他，還特地親切地走過馬路，向他說了一聲「加油，年輕新戰力」讓第一次參選的他一直放在心裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。