竹北分裂重傷徐欣瑩 藍白2028整合堪慮

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「藍營徐欣瑩初選已經跟黨內鬧翻，如今竹北又跟民眾黨合作破局，恐對她的新竹縣長選情相當不利！」針對竹北藍白不合的影響，學者曲兆祥受訪時如此分析；學者王宏仁受訪時表示，竹北不合恐讓非民眾黨中間選民反感，甚至因牽涉實際利益，讓藍白2028年整合更困難。

竹北不合有骨牌效應？

國民黨與民眾黨近日在竹北的合作破局，民眾黨指控國民黨沒有誠信，原本民眾黨不會推新竹縣長人選，支持國民黨立委徐欣瑩參選，而竹北要本應禮讓民眾黨，但卻推出縣議員吳旭智參選。但國民黨文傳會主委陳以信近日反駁，稱新竹縣與竹北本來就沒有在藍白合作的協定範圍，一時讓此事陷入羅生門。

民眾黨周末雖祭出重令，要求黨公職不能與吳旭智、徐欣瑩同台，且新竹縣不會挺徐欣瑩，但又表示其他縣市的藍白合不受影響。這讓外界好奇，竹北藍白不合的影響是否會擴及到全國？對徐欣瑩的選情影響如何？

加劇初選不合影響

對此，文化國發所教授曲兆祥受訪時指出，竹北藍白合破局對藍營參選人徐欣瑩的影響會很大。他表示，徐欣瑩非傳統國民黨候選人（曾以民國黨參選縣長、無黨籍參選立委與議員等），地方派系沒那麼喜歡她，此外之前國民黨初選與副縣長陳見賢鬧翻，陳的勢力至今仍沒有幫忙徐欣瑩。

「徐欣瑩本來可以透過民調，降低地方派系反彈！」曲兆祥說，若民調高、地方派系認為反對無用，也不會不支持，可如今竹北與民眾黨鬧翻，不只恐損失50到70%白營選票（白部分選票可能還會轉向綠營候選人鄭朝方），導致民調可能下降，國民黨地方派系支持她的力道也跟著縮減，對徐來說相當危險。

中間選民也會不滿

曲兆祥認為，竹北藍白合破局，加上國民黨初選裂痕，讓徐欣瑩選情變得很危險，但影響幅度會有多大，要看未來藍白在竹北的互動，還有中央協調機制運作的狀況。成大政治系教授王宏仁受訪時則說，民眾黨將竹北議題定調為「誠信」，非民眾黨的中間選民也可能對國民黨產生不好觀感。

王宏仁指出，若選舉牽涉到具體的利益分配，恐怕就要看「誰先願意退讓」，但這次誰也不讓下，2028年的總統與立委選舉分配的利益更大，光是誰正誰副可能又會有許多紛爭，此次不合可能會滲透到2028年的選舉。

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