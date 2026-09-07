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退休校長王沛清猝逝 要參選議員的他特別難忘在路口的鼓勵

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學說，當時王沛清校長（左）看到他，特地親切地走過馬路，向他說了一聲「加油，年輕新戰力」。圖／吳宗學提供
國民黨台中市北屯區市議員參選人吳宗學說，當時王沛清校長（左）看到他，特地親切地走過馬路，向他說了一聲「加油，年輕新戰力」。圖／吳宗學提供

台中市退休高中校長王沛清猝逝，國民黨北屯區市議員參選人吳宗學今天在臉書貼出一張他站路口時和王校長夫妻打招呼的照片。吳宗學說，他一直記得那是今年4月初選期間，當時王校長看到他，還特地親切地走過馬路，向他說了一聲「加油，年輕新戰力」讓第一次參選的他一直放在心裡。

吳宗學說，他剛進入公共服務領域時在盧秀燕立委服務處擔任國會助理、地方秘書，因為許多地方服務案件、學校建設與教學補助的爭取，有機會與王沛清校長接觸。每一次的互動，都能感受到他對教育的認真與執著。在北屯地方大大小小的活動裡，也常常可以看到王校長的身影。

他說，尤其在東山高中，從學校發展、孩子的學習，到體育教育的扎根，王沛清都留下了深深的足跡。今天我們看到東山高中在籃球、排球、女子壘球、游泳、網球等不同運動項目持續發展，成為台中、甚至中部重要的體育人才培育基地，背後都有許多教育與體育運動工作者長年累積的心血，而王校長就是其中非常重要的一位。

吳宗學說，一位好校長留下來的，不只是學校的建設、一項成績或一座獎盃。真正留下來的，是一所學校的精神，是校長對教育的堅持，更是一個又一個孩子因為曾經被相信、被栽培，而有機會走向更寬廣的人生道路。王校長離開了，但他在教育路上播下的種子，早已在無數孩子、老師與校園裡發芽。

吳宗學說，在他踏上人生另一條道路時，謝謝王校長曾經走過馬路，親口對他說了一聲「加油、年輕新戰力」這一句加油，「我會記得。」

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