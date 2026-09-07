新四輕9成高雄人不知情！反對率47.6％ 柯志恩、賴瑞隆表態

綠色和平今天公布民調，指逾9成高雄市民不知中油新四輕計畫，了解減塑、空汙及健康風險後，反對率升至47.6％，質疑千億元擴產必要性；中油回應，新四輕是汰換逾40年老舊設備，強調「產能不等於產量」，且塑膠不等於汙染，不能以減塑全面否定產業需求。

高市府表示，新四輕將依「產業低碳、汙染減量」原則把關，要求中油導入先進環保設備，新四輕試車時既有四輕須同步停產，避免汙染增加；碳排也須提出完整減碳方案、導入碳捕捉、再利用及封存（CCUS）等技術，市府將嚴管汙染總量，落實淨零目標。

綠色和平「高雄市民新四輕認知與民意調查」顯示，90.3％高雄市民不知道新四輕擴建計畫，林園、大寮也有82.9％不知情。提供國際減塑、石化空汙及微塑膠健康風險等資訊後，支持率由41.4％降至36.3％，反對率從25.8％升至47.6％；另有87.2％認為市府應更審慎評估，81.3％支持更積極減塑。

綠色和平公眾動員發展主任曾意婷指出，新四輕投資1062億元，規畫新建年產100萬噸乙烯的輕油裂解廠，產能提面對全球石化產能過剩，高至現有近3倍，卻有9成市民不知道，儘管新四輕仍在基本設計階段，但下任市長也不能迴避，應正面回答是否支持在目前規模下繼續推動新四輕擴建？

綠色和平專案主任張凱婷強調，全球石化產能過剩，中油也坦言新四輕未必能達百分之百產能利用率，一方面宣稱新四輕要走高值化、循環經濟，相關可行性報告對循環材料卻著墨有限，中下游未來究竟需要多少原料也缺乏完整盤點，應先釐清實際需求，再決定新四輕規模，而非先設定百萬噸產能再推進計畫。

林園中汕里前里長李進宗表示，地方非反對設備更新，而是主張新四輕回到舊三輕原址興建，以汰舊換新改善設備及工安，而非另在中美和石化公司土地蓋新廠、擴張產能，增加地方環境負擔。

中油回應，新四輕是汰換運轉逾40年的舊四輕，以維持台灣必要基礎原料供應，並彈性導入乙烷裂解降低碳排；「產能不等於產量」，實際產量可依市場需求調整。

至於減塑，中油表示，塑膠是材料、不等於汙染，支持減少不必要一次性塑膠，但醫療、電子、半導體、汽車及建築等仍有需求，不能以「減塑」一概否定。

對此，國民黨參選人柯志恩強調，石化產業攸關高雄5萬名從業人口，政策應秉持「降負擔、保就業、助轉型」，她對新四輕立場也很明確，就是「公開透明、市民參與、健康優先」，新四輕試車時，舊四輕同步停運退場，確保汙染與碳排實質降減，不能讓市民在環境健康與產業工作間二擇一。

民進黨參選人賴瑞隆說，任何地方建設，必須和居民達成共識，讓產業發展與環境品質能夠共榮，將持續關注經濟部及中油提出相關進度及方案。

綠色和平今天公布民調，指逾9成高雄市民不知中油新四輕計畫，在了解減塑、空汙及健康風險後，反對率升至47.6％，質疑千億元擴產必要性。記者郭韋綺／攝影

綠色和平今天公布民調，指逾9成高雄市民不知中油新四輕計畫，在了解減塑、空汙及健康風險後，反對率升至47.6％，質疑千億元擴產必要性。記者郭韋綺／攝影