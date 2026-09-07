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民眾黨告發龔明鑫、王美花貪汙圖利 經濟部：子虛烏有
民眾黨日前揭露民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族煉金、違法搬錢，民眾黨議員候選人陳怡君、陳語倢、邸聖德至台北地檢署批官員護航包庇違法，告發時任首長龔明鑫、王美花涉嫌貪汙、圖利等罪。對此，經濟部回應表示，對於子虛烏有的指控表示遺憾。
民眾黨先前指控，蘇巧慧妹妹蘇巧純任職的「曠世智能」公司拿國發會、經濟部補助共計逾2000萬元，違反利益迴避。
經濟部表示，商業署2024年SIIR計畫執行期間，行政院前院長蘇貞昌已交接，不再具行政院長公職人員身分，曠世智能非蘇貞昌關係人，向商業署申請補助案，尚非屬公職人員利益衝突迴避法所定公職人員之關係人適用範圍。
經濟部也說，經查，蘇巧純非屬曠世智能公司代表人或計畫執行人員名單中，對於政黨候選人針對子虛烏有之事浪費司法資源表示遺憾。
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