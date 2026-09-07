快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

向趙建銘討兒2300萬教育基金陷僵局 陳幸妤：從此不管也不再發表意見

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨告發龔明鑫、王美花貪汙圖利 經濟部：子虛烏有

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧被質疑家族煉金，民眾黨新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、邸聖德告發時任國發會、經濟部首長龔明鑫、王美花涉嫌貪汙、圖利等罪。聯合報系資料照
民進黨新北市長參選人蘇巧慧被質疑家族煉金，民眾黨新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、邸聖德告發時任國發會、經濟部首長龔明鑫、王美花涉嫌貪汙、圖利等罪。聯合報系資料照

民眾黨日前揭露民進黨新北市長參選人蘇巧慧家族煉金、違法搬錢，民眾黨議員候選人陳怡君、陳語倢、邸聖德至台北地檢署批官員護航包庇違法，告發時任首長龔明鑫王美花涉嫌貪汙、圖利等罪。對此，經濟部回應表示，對於子虛烏有的指控表示遺憾。

民眾黨先前指控，蘇巧慧妹妹蘇巧純任職的「曠世智能」公司拿國發會、經濟部補助共計逾2000萬元，違反利益迴避。

經濟部表示，商業署2024年SIIR計畫執行期間，行政院前院長蘇貞昌已交接，不再具行政院長公職人員身分，曠世智能非蘇貞昌關係人，向商業署申請補助案，尚非屬公職人員利益衝突迴避法所定公職人員之關係人適用範圍。

經濟部也說，經查，蘇巧純非屬曠世智能公司代表人或計畫執行人員名單中，對於政黨候選人針對子虛烏有之事浪費司法資源表示遺憾。

2026九合一選舉 王美花 龔明鑫 經濟部 蘇巧慧 新北市選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹縣藍白合破局 白祭黨紀禁挺徐欣瑩

陳時中為蘇巧慧站台 讚她是蘇貞昌嫡傳一定做更好

張俊傑認3「輕罪」不認貪汙重罪棄保潛逃 法院加告「這1條」罪

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 完整名單一次看

相關新聞

牙膏廣告代言人竟是温世政！10年前舊照被曝光 釣出本尊親回

有民眾在賣場發現一張年代久遠的牙膏廣告，細看代言人竟是民進黨南投縣長參選人温世政，將照片PO網，意外釣出温世政本人留言表示，那是10年前的照片，更反問「歲月應該沒有在我身上留下太多痕跡吧？！」網友笑稱「都沒變」。

人物側寫／小英旋風再起 助攻定心丸

前總統蔡英文前天才剛為新北市長參選人蘇巧慧站台，昨又馬不停蹄南下高雄，藉高雄市長陳其邁新書發表會，助攻市長參選人賴瑞隆。蔡英文雖已卸任，今年選戰卻颳起一股「小英旋風」，扮演重要輔選角色，黨內看準是她具備「團結內部、外拓選票」的政治能量。

被陳時中暗諷「面相難看」 蔣萬安微笑回這句話

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨成立勞工後援會，行政院政委陳時中繼上次稱台北市長蔣萬安面目可憎後，昨再度暗諷蔣，「不要選面相難看的」。蔣萬安今天被問此看法，蔣萬安說，「我想，那我就時常面帶微笑，多笑一些。」

柯志恩秀訂單 已向高雄市小草關懷協會訂購300份中秋節禮盒

高雄市小草關懷協會發文透露，國民黨中央致電表達訂購中秋禮盒之後卻沒下文，苦惱包裝材料已經下訂購預作準備。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今天實現承接訂單的諾言，在臉書秀出300盒訂購收據，另外還會再向高雄在地的庇護工場店家加碼300份禮盒。

基隆青商成立挺善樑後援會 謝國樑：攜手青商夥伴延續有感城市建設

基隆市長謝國樑競選辦公室今天表示，基隆青商「挺善樑」後援會已在3日成立，會長許博宇肯定謝市府施政讓市民有感，也造福更多青年夥伴。謝國樑感謝基隆青商夥伴相挺，將持續完善基礎建設，豐富青年活動，打造亞洲最有愛的幸福城市。

退休校長王沛清猝逝 要參選議員的他特別難忘在路口的鼓勵

台中市退休高中校長王沛清猝逝，國民黨北屯區市議員參選人吳宗學今天在臉書貼出一張他站路口時和王校長夫妻打招呼的照片。吳宗學說，他一直記得那是今年4月初選期間，當時王校長看到他，還特地親切地走過馬路，向他說了一聲「加油，年輕新戰力」讓第一次參選的他一直放在心裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。