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牙膏廣告代言人竟是温世政！10年前舊照被曝光 釣出本尊親回

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民眾逛賣場意外發現民進黨南投縣長參選人温世政曾幫牙膏品牌掛保證代言。圖／擷自Threads，網友ae_tsan_1973授權提供
民眾逛賣場意外發現民進黨南投縣長參選人温世政曾幫牙膏品牌掛保證代言。圖／擷自Threads，網友ae_tsan_1973授權提供

有民眾在賣場發現一張年代久遠的牙膏廣告，細看代言人竟是民進黨南投縣長參選人温世政，將照片PO網，意外釣出温世政本人留言表示，那是10年前的照片，更反問「歲月應該沒有在我身上留下太多痕跡吧？！」網友笑稱「都沒變」。

網友ae_tsan_1973在Threads分享一張明顯褪色的牙膏廣告搖搖卡，並貼文表示，今天在賣場竟然看到溫世政醫師的代言，好奇詢問「不知是什麼時候的照片」，也祝福他選舉順利，高票當選。該照片吸引逾4千網友按心，還意外釣出本尊。

不少網友留言「居然沒變」、「感覺沒變」等表示認同，但有人認為他「眼神散發的那道光到現在都沒變」、「好年輕好可愛，但最近累到膠原蛋白離開他了」，也有人這才意識到代言人是温世政，直呼「好像有印象」、「原來是他」等引發討論。

由於，温世政蠻常在Threads上海巡貼文，看見有民眾分享以前的自己，直接在該貼文下方留言驚呼，「哇！這差不多10年前的照片，雖然照片褪色，但歲月應該沒有在我身上留下太多痕跡吧」，文末還附上一個冒冷汗的尷尬笑臉圖。

有網友看見温世政親自回應貼文，就在其貼文下方留言笑稱「根本一模一樣」、「也算是工傷較少的一位」，也有人心疼他「最近消瘦不少」，提醒他要多吃一點。

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