牙膏廣告代言人竟是温世政！10年前舊照被曝光 釣出本尊親回

有民眾在賣場發現一張年代久遠的牙膏廣告，細看代言人竟是民進黨南投縣長參選人温世政，將照片PO網，意外釣出温世政本人留言表示，那是10年前的照片，更反問「歲月應該沒有在我身上留下太多痕跡吧？！」網友笑稱「都沒變」。

網友ae_tsan_1973在Threads分享一張明顯褪色的牙膏廣告搖搖卡，並貼文表示，今天在賣場竟然看到溫世政醫師的代言，好奇詢問「不知是什麼時候的照片」，也祝福他選舉順利，高票當選。該照片吸引逾4千網友按心，還意外釣出本尊。

不少網友留言「居然沒變」、「感覺沒變」等表示認同，但有人認為他「眼神散發的那道光到現在都沒變」、「好年輕好可愛，但最近累到膠原蛋白離開他了」，也有人這才意識到代言人是温世政，直呼「好像有印象」、「原來是他」等引發討論。

由於，温世政蠻常在Threads上海巡貼文，看見有民眾分享以前的自己，直接在該貼文下方留言驚呼，「哇！這差不多10年前的照片，雖然照片褪色，但歲月應該沒有在我身上留下太多痕跡吧」，文末還附上一個冒冷汗的尷尬笑臉圖。

有網友看見温世政親自回應貼文，就在其貼文下方留言笑稱「根本一模一樣」、「也算是工傷較少的一位」，也有人心疼他「最近消瘦不少」，提醒他要多吃一點。