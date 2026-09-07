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競總成立之後 藍營縣長候選人魏平政忙拜票衝高知名度

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長候選人魏平政到員林市傳統市場拜票。圖／魏平政提供
彰化縣長候選人魏平政到員林市傳統市場拜票。圖／魏平政提供

彰化縣長候選人魏平政今參加社團和宮廟的活動，面對外界關心昨競選總部成立大會反映黨內整合問題時表示，南、北彰化的指標性政界人士均到場或送花到他的競總辦公室，接下來將透過村里長、社區擴大接觸面，提高選民對他的熟悉度，以衝高得票數。

魏平政今出席國際性民間社團聯誼會、到傳統市場拜票、參加宮廟開香，地跨南北彰化。他說，比起剛被提名，出去拜訪遭冷陌相待的機率多達七、八成，經過26鄉鎮市走透透和密集宣傳，現在對他笑臉相迎的民眾多達七、八成，二至三成聲稱不知道他是誰或不支持國民黨，相較先前，情況改變很多。

魏平政競選昨成立，多名地方派系大老未到，有的政治人物到場卻沒上台，被外界解讀支持力道不足，國民黨內部有待整合。魏平政表示，派系大老年事已高，已預祝競總成立圓滿成功，若非要他們上台亮相，給人感覺強人所難且沒敬老尊賢，至於政治人物到場就代表支持，他心懷感謝。

魏平政說，縣長王惠美送蘭花盆栽的插牌寫「圓滿成功」被大作文章，為此他仔細看過競總花藍、盆栽，不到半數的插牌寫「高票當選」，連當黨主席鄭麗文的花卉盆栽插牌都寫「政通人和」，鄭麗文總不會不希望他高票當選吧？他認為盆栽等禮品上面賀詞只要是吉祥話都很好，不必曲解送禮者的心意。

魏平政又說，選前不再作民調，因民調數據對他已無意義，不如認真拜訪基層開拓選票，全縣26鄉鎮市至少他跑過一遍，有些鄉鎮多次走訪，接下來加強與村里長聯繫，透過最基層人員參與社區、社團的活動，提高選民對他的熟悉度，可望投票日之前迎頭趕上對手。

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