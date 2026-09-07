挺漢翔爭取初教機國造 江啟臣：國防自主也要照顧基層勞工

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天出席漢翔公司企業工會會員大會，他提出「初教機留台灣、實體AI落台中、產業升級帶動加薪」三大主張。江啟臣強調，國機國造不只是國防政策，更是產業政策與勞工政策；新式初級教練機應優先採取國造方案，由漢翔帶領國內供應鏈共同承擔，把訂單、技術、人才與就業機會留在台灣。

江啟臣表示，漢翔是台中的驕傲，更是台灣航空工業走向國際的重要名片。從早期的介壽號、中正號，到IDF經國號、F-16構改及勇鷹高教機，漢翔與國內供應鏈已累積深厚的研發、製造及後勤維修能量。

「高教機都做出來了，初級教練機沒有理由放棄國造。」江啟臣說，採購不能只看眼前價格，更應計算全壽期維修成本、產業效益與國防韌性。初教機國造不只是買一批飛機，更是為台灣留下關鍵技術、培養航太人才，也讓長期投入國防自主的基層勞工獲得實質照顧。

談及區域軍機維修市場，江啟臣表示，他過去審查F-16V採購特別預算時，要求應該在漢翔成立「F-16亞洲維修中心」。台灣擁有超過兩百架F-16戰機，並具備完整的構改、後勤與技術升級經驗，政府應以此為基礎，積極爭取區域維修及國際合作商機，讓國防採購進一步轉化為台灣的產業實力。

面對無人載具及人工智慧快速發展，江啟臣指出，日前「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」已為技術測試奠定法制基礎，下一步更關鍵的是投入預算、開放場域並加速產業化。無人載具不只包括無人機，也涵蓋無人船、無人車及人形機器人，核心正是自主控制AI與實體製造結合的「實體AI」。

江啟臣說，台中擁有精密機械、工具機、航太及零組件等完整供應鏈，最有條件發展無人載具與實體AI產業。未來應該整合產學研資源與國際合作，打造「台中無人載具及實體AI產業生態系」，推動傳統精密機械升級智慧製造，讓台中成為台灣產業升級的核心，也成為美國及國際市場可信賴的合作夥伴。

江啟臣表示，產業升級不能只有企業營收成長，成果更要反映在勞工的薪資單上。面對半導體業磁吸人才，傳統製造業若沒有同步提升技能與待遇，產業升級終究只會停留在口號。

江啟臣主張成立「AI賦能學院」，由政府結合企業、大專院校及研究機構，提供在職員工AI應用與智慧製造訓練，建立技能認證及企業加薪輔導機制，協助勞工提升專業、企業加速轉型。他強調，政府協助人才升級，企業就應讓員工薪資升級。只有產業與勞工一起變強，才是真正的台中升級。