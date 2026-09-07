快訊

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

「一剪梅」資深藝人龐祥麟離世享壽80歲！兒子悲痛證實訃聞曝光

2300萬陷僵局...趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊

聽新聞
0:00 / 0:00

挺漢翔爭取初教機國造 江啟臣：國防自主也要照顧基層勞工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣曾出席國防展，到漢翔攤位參訪畫面。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長江啟臣曾出席國防展，到漢翔攤位參訪畫面。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天出席漢翔公司企業工會會員大會，他提出「初教機留台灣、實體AI落台中、產業升級帶動加薪」三大主張。江啟臣強調，國機國造不只是國防政策，更是產業政策與勞工政策；新式初級教練機應優先採取國造方案，由漢翔帶領國內供應鏈共同承擔，把訂單、技術、人才與就業機會留在台灣。

江啟臣表示，漢翔是台中的驕傲，更是台灣航空工業走向國際的重要名片。從早期的介壽號、中正號，到IDF經國號、F-16構改及勇鷹高教機，漢翔與國內供應鏈已累積深厚的研發、製造及後勤維修能量。

「高教機都做出來了，初級教練機沒有理由放棄國造。」江啟臣說，採購不能只看眼前價格，更應計算全壽期維修成本、產業效益與國防韌性。初教機國造不只是買一批飛機，更是為台灣留下關鍵技術、培養航太人才，也讓長期投入國防自主的基層勞工獲得實質照顧。

談及區域軍機維修市場，江啟臣表示，他過去審查F-16V採購特別預算時，要求應該在漢翔成立「F-16亞洲維修中心」。台灣擁有超過兩百架F-16戰機，並具備完整的構改、後勤與技術升級經驗，政府應以此為基礎，積極爭取區域維修及國際合作商機，讓國防採購進一步轉化為台灣的產業實力。

面對無人載具及人工智慧快速發展，江啟臣指出，日前「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」已為技術測試奠定法制基礎，下一步更關鍵的是投入預算、開放場域並加速產業化。無人載具不只包括無人機，也涵蓋無人船、無人車及人形機器人，核心正是自主控制AI與實體製造結合的「實體AI」。

江啟臣說，台中擁有精密機械、工具機、航太及零組件等完整供應鏈，最有條件發展無人載具與實體AI產業。未來應該整合產學研資源與國際合作，打造「台中無人載具及實體AI產業生態系」，推動傳統精密機械升級智慧製造，讓台中成為台灣產業升級的核心，也成為美國及國際市場可信賴的合作夥伴。

江啟臣表示，產業升級不能只有企業營收成長，成果更要反映在勞工的薪資單上。面對半導體業磁吸人才，傳統製造業若沒有同步提升技能與待遇，產業升級終究只會停留在口號。

江啟臣主張成立「AI賦能學院」，由政府結合企業、大專院校及研究機構，提供在職員工AI應用與智慧製造訓練，建立技能認證及企業加薪輔導機制，協助勞工提升專業、企業加速轉型。他強調，政府協助人才升級，企業就應讓員工薪資升級。只有產業與勞工一起變強，才是真正的台中升級。

漢翔 江啟臣 國防自主 2026九合一選舉 台中市選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

為江啟臣站台 盧秀燕：保住老人健保補助

工研院持續布局前瞻技術 賴總統盼讓產業更強

工研院第15屆院士揭曉 台積電秦永沛、瑞昱邱順建、北榮陳威明獲選

工研院三位新科院士 匯聚半導體、資通訊與智慧醫療領航力量

相關新聞

被陳時中暗諷「面相難看」 蔣萬安微笑回這句話

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨成立勞工後援會，行政院政委陳時中繼上次稱台北市長蔣萬安面目可憎後，昨再度暗諷蔣，「不要選面相難看的」。蔣萬安今天被問此看法，蔣萬安說，「我想，那我就時常面帶微笑，多笑一些。」

人物側寫／小英旋風再起 助攻定心丸

前總統蔡英文前天才剛為新北市長參選人蘇巧慧站台，昨又馬不停蹄南下高雄，藉高雄市長陳其邁新書發表會，助攻市長參選人賴瑞隆。蔡英文雖已卸任，今年選戰卻颳起一股「小英旋風」，扮演重要輔選角色，黨內看準是她具備「團結內部、外拓選票」的政治能量。

競總成立之後 藍營縣長候選人魏平政忙拜票衝高知名度

彰化縣長候選人魏平政今參加社團和宮廟的活動，面對外界關心昨競選總部成立大會反映黨內整合問題時表示，南、北彰化的指標性政界人士均到場或送花到他的競總辦公室，接下來將透過村里長、社區擴大接觸面，提高選民對他的熟悉度，以衝高得票數。

挺漢翔爭取初教機國造 江啟臣：國防自主也要照顧基層勞工

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天出席漢翔公司企業工會會員大會，他提出「初教機留台灣、實體AI落台中、產業升級帶動加薪」三大主張。江啟臣強調，國機國造不只是國防政策，更是產業政策與勞工政策；新式初級教練機應優先採取國造方案，由漢翔帶領國內供應鏈共同承擔，把訂單、技術、人才與就業機會留在台灣。

「川心傾聽」板橋首站逾百里長到場 跨黨派出席氣氛熱絡

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋舉行兩場「川心傾聽」里長交流座談，上午、下午合計逾百位里長出席，現場也有不同政治色彩的里長到場。李四川進場時受到里長熱烈歡迎，並逐一握手致意，座談過程互動頻繁、氣氛融洽。

陳瑩發表醫療政見 加速老舊衛生所整建、外地就醫可享補助

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩針對改善台東醫療環境提出政見，她主張離島蘭嶼應設置醫院、大武緊急醫療照護中心升格南迴地區醫院，加速老舊衛生所整建、增加醫事人員進駐誘因、發展中藥產業，以及提供外出看病後送及交通補助的「外地就醫支持計畫」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。