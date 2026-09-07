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「川心傾聽」板橋首站逾百里長到場 跨黨派出席氣氛熱絡

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川進場時逐一與出席里長握手致意，上午、下午兩場共有逾百位里長到場，現場互動熱絡、氣氛融洽。記者張策／攝影
李四川進場時逐一與出席里長握手致意，上午、下午兩場共有逾百位里長到場，現場互動熱絡、氣氛融洽。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋舉行兩場「川心傾聽」里長交流座談，上午、下午合計逾百位里長出席，現場也有不同政治色彩的里長到場。李四川進場時受到里長熱烈歡迎，並逐一握手致意，座談過程互動頻繁、氣氛融洽。

「川心傾聽」首站選在板橋，上午、下午分區與地方里長交流。板橋區里長聯誼會主席林榮彩兩場皆到場，上午致詞時也肯定李四川過去的行政歷練及做事風格。

李四川上午表示，自己過去在台北縣時期曾任工務局長、副縣長，之後也擔任新北市副市長，和里長長期合作。他形容里長是地方建設「最好的夥伴」，也是最了解地方需求的人，若未來擔任市長，希望繼續透過里長掌握基層問題，一起推動新北建設。

現場觀察，李四川進場時，多名里長起身歡迎，主持人介紹他時也響起掌聲與歡呼。他並未直接走上台，而是沿途和里長逐一握手、寒暄；座談期間，里長與李四川不時互動，發言時也多次獲得掌聲。

一名不願具名的親綠里長表示，里長群組內都有收到活動邀請，在各黨派里長都有出席的情況下，自己也選擇到場參加。現場確實可見不同政治色彩里長出席，整體氣氛以地方交流為主。

李四川下午致詞時則再次強調，希望里長直接提出地方意見，並花了不少篇幅談捷運及跨域交通。他表示，新北未來的軌道建設不能單獨看一條路線，而應從基北北桃生活圈整體規畫，包括汐東線與台北捷運東環段銜接、大漢溪捷運縱貫線及中和光復線等，都涉及跨市合作。

李四川也提到，大漢溪捷運縱貫線其中一項目的，就是分散板南線尖峰時段運量；未來包括新北與基隆、台北、桃園間的捷運與交通路網，都應從整體生活圈角度重新思考。

他也延續上午談到的里長考察議題，認為出國交流不應只是旅遊，而是要實際觀察其他城市的建設、公共空間及治理方式，再將值得參考的經驗帶回地方。

李四川表示，希望里長盡量把地方問題提出來，透過座談蒐集各區需求，讓後續政策及建設規畫更貼近基層。

李四川進場時逐一與出席里長握手致意，上午、下午兩場共有逾百位里長到場，現場互動熱絡、氣氛融洽。記者張策／攝影
李四川進場時逐一與出席里長握手致意，上午、下午兩場共有逾百位里長到場，現場互動熱絡、氣氛融洽。記者張策／攝影

李四川進場時逐一與出席里長握手致意，上午、下午兩場共有逾百位里長到場，現場互動熱絡、氣氛融洽。記者張策／攝影
李四川進場時逐一與出席里長握手致意，上午、下午兩場共有逾百位里長到場，現場互動熱絡、氣氛融洽。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今舉辦「川心傾聽」板橋區里長交流座談。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今舉辦「川心傾聽」板橋區里長交流座談。記者張策／攝影

李四川進場時逐一與出席里長握手致意，上午、下午兩場共有逾百位里長到場，現場互動熱絡、氣氛融洽。記者張策／攝影
李四川進場時逐一與出席里長握手致意，上午、下午兩場共有逾百位里長到場，現場互動熱絡、氣氛融洽。記者張策／攝影

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