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【即時短評】參考侯友宜行動治理 李四川要透過里長深入29區

聯合報／ 本報記者 張策
國民黨新北市長參選人李四川（左）延續新北市長侯友宜行動治理模式，透過「川心傾聽」座談與里長面對面交流、蒐集地方意見。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）延續新北市長侯友宜行動治理模式，透過「川心傾聽」座談與里長面對面交流、蒐集地方意見。記者張策／攝影

從「川友會」到近日啟動的「川心傾聽」，國民黨新北市長參選人李四川的選戰布局逐漸往地方最基層延伸，而兩者背後都有一條共同主軸，就是里長系統。對李四川而言，里長不只是地方人脈，更是深入29區、掌握民意與建設需求的「毛細血管」，也是他試圖承接新北市長侯友宜地方政治資產的重要一環。

侯友宜執政新北多年，地方都知道他對里長系統極為重視，甚至重視程度不亞於、甚至超過議員。原因就在於里長掌握的，是最直接也最細碎的地方需求，從道路、水溝、停車、活動中心，到社福與鄰里陳情，幾乎都會第一時間反映到里辦公處。

侯友宜過去透過「行動治理」深入各區，直接與里長面對面，由局處首長當場回應地方問題。這套模式長年累積下來，不只形成一套市政治理方式，也讓侯友宜與各區里長建立深厚感情，成為他在新北最穩固的地方政治資產之一。

李四川如今啟動「川心傾聽」，明顯可看見延續侯友宜風格的影子。板橋首場座談中，他進場逐一與里長握手、寒暄，致詞也直言今天目的就是「聽」，強調里長最了解地方建設需求，能當場回答的就回答，不能立即處理的就帶回研究。這種直接面對基層、逐項處理問題的方式，和侯友宜過去行動治理的邏輯相當接近。

這也符合李四川本身的政治性格。相較於靠激情動員的造勢場合，李四川長期出身工程、行政體系，更習慣從具體問題切入，與地方人士談交通、建設、公共設施。里長所掌握的地方議題，正好是他最熟悉、也最容易建立信任的領域。

而從選戰角度來看，「川心傾聽」更重要的意義，是為侯友宜下一階段加大輔選力道鋪路。侯友宜與全市里長多年累積的感情，不可能單靠一次站台就直接轉移，但李四川若延續侯友宜重視里長、直接傾聽基層的風格，就能降低地方系統「換人」的陌生感，也讓侯友宜更有條件把自己熟悉的地方網絡逐步帶向李四川。

從先前「川友會」集結地方支持者，到「川心傾聽」直接走進里長系統，也可以看出川陣營的組織戰逐步往下扎根。前者偏向整合既有人脈與支持系統，後者則進一步透過地方議題與政策溝通，把「挺川」轉化成更實質的基層連結。

而新北地方政治向來具有跨黨派、重服務的特性，許多里長即使有政黨背景，在地方經營時也不會刻意強調黨派色彩。這也意味著，里長系統對李四川而言，不只是鞏固藍營基本盤，更是能成為接觸中間選民、地方型選民的重要管道。

板橋只是「川心傾聽」第一站，接下來預計一路走遍新北29區。各區里長的參與程度、跨黨派里長是否持續出席，以及地方提出的問題能否轉化成具體政見，都將成為觀察這套模式能否真正發揮效果的重要指標。

侯友宜多年累積的里長信任，是一筆龐大的政治資產，但政治關係終究不能直接「移轉」。李四川要做的不只是複製侯友宜行動治理的形式，而是讓里長從認識他、願意來座談，到最後願意替他說話、甚至投入選戰。這才是「川心傾聽」走完29區後，最值得觀察的地方。

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