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陳瑩發表醫療政見 加速老舊衛生所整建、外地就醫可享補助

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
民進黨台東縣長參選人陳瑩（中）邀請台東縣中醫師公會理事長李元齡（左）及衛福部台東醫院院長李偉愷（右）到場見證，提出五大醫療政見。圖／陳瑩競辦提供
民進黨台東縣長參選人陳瑩（中）邀請台東縣中醫師公會理事長李元齡（左）及衛福部台東醫院院長李偉愷（右）到場見證，提出五大醫療政見。圖／陳瑩競辦提供

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩針對改善台東醫療環境提出政見，她主張離島蘭嶼應設置醫院、大武緊急醫療照護中心升格南迴地區醫院，加速老舊衛生所整建、增加醫事人員進駐誘因、發展中藥產業，以及提供外出看病後送及交通補助的「外地就醫支持計畫」。

縣長參選人陳瑩今天邀請台東醫界代表見證，公布五大醫療政見。陳瑩表示，蘭嶼、南迴四鄉存在醫療缺口，需要設置「有病床、可洗腎」的小型醫院，經她在立院努力下，蘭嶼醫院興建計畫用地問題解決即可動工，另外行政院原則同意檢討病床數規定，使大武緊急醫療照護中心能升格地區醫院。

陳瑩指出，目前台東有7所衛生所屋齡超過30年，未來將推動屋齡逾30年的衛生所改建，以及屋齡逾20年的衛生所整修，並增加遠距智慧醫療、巡迴牙科、長者復健、災害備援等設備。

為吸引優秀醫事人才來台東，陳瑩說，除中央計畫與稅制優惠外，她還會提供交通訂票、住宿安排、家屬生活與教育等資源資訊協助，鼓勵退休醫事人員在觀光淡季到台東旅遊兼巡迴醫療服務。另承諾會重視中醫發展，支持及鼓勵中草藥栽種與應用，創造醫療與產業雙贏。

陳瑩表示，許多癌症、重大疾病與慢性病患者，必須固定前往高雄、花蓮或台北治療，除提供縣民外地就醫諮詢協助與支持，她也將推動「外地就醫支持計畫」，提供後送及交通補助，以及病友與家屬所需的諮詢與支持服務，讓赴外就醫縣民不感到孤單無助。

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