兄弟各自登山仍可比民調「支持最強」李鴻源：別為竹北壞大局

藍白在竹北市長選舉合作破局。內政部前部長李鴻源今天表示，藍白合談的是原則，不是談一個人，不應為一件事情破壞大局。即使都已登記，仍可回到原點趕快比民調，雖不講棄保，但起碼大家心裡有數，不要再吵下去，也不要讓爭議從竹北外溢到其他選區。

李鴻源今接受「中午來開匯」專訪指出，相信藍白合很早以前就定調，就是比民調。民調贏了，就支持贏的。因此，今天還來得及回到原點趕快比民調；民調後，就支持會當選的那一個人，不管是藍的還是白的。

國民黨的竹北市長提名人吳旭智與民眾黨的提名人邱臣遠已完成登記，李鴻源認為，到投票前一天都還是可以選擇合作，今天就剩一條路，不然意氣用事下去，若變成誰也不能幫誰站台，他相信國民黨支持者還是比較多，國民黨有分量的政治明星也比較多，不去幫友黨站台，損失可能是友黨比較大。

李鴻源說，他和很多民眾黨市議員，甚至連現在的市長候選人也是好朋友，不要弄到最後他也不能去站台。「若弄到大家都撕破臉，真的不好。」

李鴻源說，大局是2028年要讓政黨輪替，不要小不忍則亂大謀，民眾黨內有很多好朋友，藍白就是因為曾翻桌，才有今天這樣的後果，他不希望再看到另一個翻桌。

李鴻源說，若此事從新竹縣外溢出去，下一個難題就是嘉義市要不要支持民眾黨，要不要支持新北市、台北市民眾黨議員。搞到這樣就不好，應趕快回到原點，即使登記了，也趕快比民調，民調完不能講棄保，但起碼大家心裡有數，不要再吵下去。