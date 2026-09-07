被沈伯洋「悄悄話」突襲問兒虐...蔣萬安：檢視處理過程也提精進

台北市長蔣萬安昨與民進黨參選人沈伯洋在計程車工會中元普渡餐會碰面，沈當面向蔣提兒虐問題，今受訪再稱希望蔣針對問題回答。蔣今被問及昨沈伯洋的「悄悄話」？蔣表示，對於兒童不當對待這件事，其實他有親自主持檢討會議，也很仔細聆聽專家學者意見，除檢視處理過程，也提出精進方案。

蔣萬安說，北市府提出的精進方案，包括短期家庭式庇護處所、第二層把關機制也就是複合機制、及針對類家內的事件也納入安全評估，以及對於第一線所有社工及專業人士的支持及增加人力，這些市府都願意面對，而且提出精進的方案。

媒體也問蔣，沈伯洋稱蔣萬安最近負面聲量多？蔣萬安說，他每一天面對媒體朋友的提問、及在議會總質詢期間大家對於市政的問題，他都如實一一清楚說明，而且直接回應。

還有傳出有藍營小雞憂心蔣萬安的「鬥雞」新人設擔心影響選情？蔣萬安說，他在議場面對議員、還有面對媒體朋友的問題，都是有理有據，如實理性一一回應，這些大家都可以看得到。