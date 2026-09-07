被陳時中暗諷「面相難看」 蔣萬安微笑回這句話

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨成立勞工後援會，行政院政委陳時中繼上次稱台北市長蔣萬安面目可憎後，昨再度暗諷蔣，「不要選面相難看的」。蔣萬安今天被問此看法，蔣萬安說，「我想，那我就時常面帶微笑，多笑一些。」

蔣萬安今天赴議會總質詢，媒體也問蔣，昨天與沈伯洋同場，有沒有聽到沈伯洋唱台語歌？問蔣覺得唱得好嗎？標準嗎？蔣萬安說，他沒有聽到，因為前面先有一個行程，後面才到，後來到了也就是逐桌敬酒，沒有特別留意。

媒體追問，有人覺得沈伯洋唱台語歌「好像不太輪轉」，蔣萬安則說，他沒有特別留意。