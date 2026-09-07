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彰化縣長選戰藍綠拚素人背書 陳素月推施政文宣、魏平政首發競選影片

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月今天發布首份施政藍圖文宣。記者林敬家／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月今天發布首份施政藍圖文宣。記者林敬家／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天發布首份施政藍圖文宣，內容找來村里長及素人撰文表達支持；國民黨彰化縣長參選人魏平政則公布首支宣傳影片，走訪各鄉鎮市並邀請鄉親發聲力挺；無黨籍參選人邱建富則以陸戰為優先，8月起展開廟口開講；另一名無黨籍參選人陳重嘉則預告將陸續公布政見，4名參選人各自展開選戰布局。

陳素月今天發布「彰化加速」施政藍圖文宣，除了提出施政方向，也有多名村里長及素人撰文表達支持，為陳素月背書。立法委員黃秀芳、陳秀寶也到場力挺，黃秀芳表示，北彰雙鐵重大建設牽涉中央部會協調與預算爭取，未來由素月在縣府掌舵，她則會在立法院全力盯緊進度、爭取補助，中央地方一條龍絕不拖延。

陳秀寶指出，海線交通動脈以及水五金、智慧製造聚落發展，她會在中央部會全力爭取產業轉型專案挹注與法規支持，攜手素月實現海線繁榮。

魏平政昨天舉行競選總部成立活動，現場播放一支約3分鐘的競選影片，內容走訪各鄉鎮市，並由各地鄉親發聲力挺。競選總部表示，影片後續將透過臉書、YouTube等平台分享轉傳，接下來也會陸續推出相關文宣。

邱建富則從8月起展開廟口開講，團隊表示，目前以陸戰為優先，希望至少每個鄉鎮市辦理一場，透過廟口開講直接與地方民眾交流，後續也會陸續推出文宣。

另一名無黨籍參選人陳重嘉今天也強調會參選到底。他表示，在公辦政見發表會前，會陸續透過網路闡述政見，也會進行較深度的地方拜訪，讓支持者了解他的想法。

陳重嘉指出，候選人選前講的，選後不一定做得到，但「選前不敢講的，選後一定不會做」，因此他將陸續推出實際政見。

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天發布首份施政藍圖文宣，內容找來村里長及素人撰文表達支持。記者林敬家／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月今天發布首份施政藍圖文宣，內容找來村里長及素人撰文表達支持。記者林敬家／攝影

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