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陸配參選多達26人 鄉鎮市長僅李貞秀參選

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中選會主委游盈隆7日說明登記參選相關事宜。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
中選會主委游盈隆7日說明登記參選相關事宜。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「今年陸配參選26人，比上次多7人！」中選會主委游盈隆7日報告登記參選的狀況，今年陸配有19位參選村里長、1位參選鄉鎮市長（前白委李貞秀），而李的參選資格將會由地方選委會審查，10月16日公布審查結果，屆時就會知道她能否參選。

26位陸配登記參選

2026年九合一大選4日截止登記，中選會主委游盈隆7日召開記者會，對外說明登記狀況。游盈隆表示，今年有19695位候選人完成登記，要競爭11051個名額，中選會與地方選委會將在10月16日公布候選人資格審查結果，符合資格者，23日將辦理號次抽籤。

由於與民眾黨鬧翻的前立委李貞秀登記參選竹北市長，加上過去有多位陸配因國籍問題遭解職，讓各界都相當好奇今年陸配的登記參選狀況。游盈隆表示，今年有26位陸配參選，其中19位是村里長，1位鄉鎮市長（李貞秀）、2個直轄市議員、2個縣市議員、鄉鎮市民代表2人。

地方選委會審查資格

媒體提問李貞秀的資格將會由誰審查？游盈隆回應說，直轄市長、市議員、縣市長與縣市議員是由中選會審查，但鄉鎮市長、代表與村里長是由地方選委會審查，而全國的審查標準都會一致。

李貞秀2026年因民眾黨「兩年條款」而遞補當選立委，但內政部認定她沒有遞交《喪失國籍證明》影本，且2025年才提交除籍證明，認為她有違反《國籍法》第20條與《兩岸人民關係條例》第9條疑慮，因此不將她視為立委。此次參選也引發不小關注，尤其是對陸配參政權的討論。

今年選舉將於11月28日投票，候選人10月23日抽完號次後，11月會陸續公告直轄市長、市議員、縣（市）長、縣（市）議員候選人名單，18日開始民調發布禁令。

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