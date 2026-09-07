竹縣藍白對決第一槍！邱臣遠批治水停滯 縣府提三大事實澄清

今年6月26日豪雨重創新竹縣多個鄉鎮、造成嚴重災情，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今開記者會，引用審計室最新決算查核報告，直指竹縣雨水下水道建設已連續五年停滯，全縣存在近42公里的建設缺口，清淤與發包作業更屢屢延宕，籲縣府切勿拿「極端氣候」當作施政怠惰的擋箭牌，並正式要求新竹縣政府及各黨縣長參選人具體承諾「竹縣治水三大目標」。

對此，縣府澄清，竹縣下水道建設非但從未停滯，實施率更高於全國（非六都）縣市平均；相關工程早已完工通水發揮防洪效能，審計報告僅為行政報核時差。此外，面對中央自今年起「補助歸零」的嚴峻考驗，縣府展現責任承擔，全面自籌經費按部就班推動治水，呼籲外界切勿混淆視聽、抹煞基層同仁辛勞。

縣府特別提出三大核心事實釐清。首先，竹縣下水道建設實施率超越非六都縣市平均與部分縣市。在沒有六都龐大統籌分配資源下，新竹縣雨水下水道實施率仍達73.42%（建設長度115.57公里），不僅高於全台（非六都）縣市平均的73%，亦超越部分縣市。

再者，工程「早完工、早通水」，審計報告僅反映法定行政報核時差，實際上縣府近5年治水從未停歇，舉例來說，「新豐鄉建興路一段雨水下水道工程」（箱涵長度494.5公尺）已於2023年12月完工，「竹北市嘉德街雨水下水道工程」（箱涵長度125.5公尺）亦於2024年11月正式完工通水，兩案早已在颱風及強降雨汛期發揮實質導水排洪功效。目前正加速依中央法規辦理公告並報國土管理署核定，隨後即可計入帳面實施率。外界將「實體通水」與「公文行政流程」混為一談，無法反映真實。

最後，外界指稱新竹縣「42公里未建」，其真實情況是去年以前相關工程由中央國土署全額補助，但中央經費有限，無法核定地方提出的所有工程，僅能從急迫性高的項目先核定施作，因此一定會出現部分地區缺口。今年起因新版財劃法將新竹縣列為第一級財政縣市，依法中央雨水排水工程補助比例直接調降為零，轉由地方100%全額負擔，縣府絕不會推諉，已全面啟動人口稠密區檢討修正，後續將由縣款分年全額自籌編列，逐步建置到位。

邱臣遠今與同黨縣議員參選人游雅婷、徐勝凌、陳岫玫開記者會，他指出，今年6月26日米克拉颱風的豪雨在全縣造成2人死亡、1人失聯、70處積淹水，影響約2萬人，平均淹水時間更高達近17小時。細讀審計室最新報告，發現2021年至2025年間，全縣規畫建設雨水下水道157公里，實際僅完成約115公里，建設缺口高達近42公里；芎林排水規畫長達40年未重新檢討，橫山32年、寶山26年，新埔、新豐、湖口等地也均逾10年未修訂。比對當日積淹水熱區，與審計報告點名規畫落後的區域高度重疊。

邱臣遠說明，114年度下水道清疏因發包延遲，導致20公里普查未能於汛期前完成；縣府遭糾正後原承諾今年3月完成開口契約發包，卻再度跳票，直到6月26日豪雨成災後的7月28日才完成決標。

邱臣遠強調，竹北市是全縣人口成長最快、產業重鎮與生活圈核心，卻也是承受水流衝擊的受災區。未來若主持市政，市區側溝清疏與低窪點巡檢等公所法定權責，必定以最高標準落實；但雨水下水道主幹管、都市計畫排洪標準檢討與跨區域水系整合，權責皆在縣府。

為徹底改善竹縣防洪體質，邱臣遠提出「竹縣治水三大目標」，包括終結下水道建設5年停滯，全面盤點42公里缺口，依水災風險與人口需求排定優先順序，公開工程期程與預算。全縣排水重新體檢，依最新降雨資料更新各區防洪保護標準，全面汰換數十年前的陳舊規畫。設置「下水道建設維護公開儀表板」，透明化公開管線進度、清淤普查時程及淹水熱區改善成果，接受全體縣民檢驗。