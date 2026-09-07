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李四川效法侯友宜行動治理 「川心傾聽」板橋開跑：里長是最好夥伴

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川進場時沿途向里長握手、寒暄。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川進場時沿途向里長握手、寒暄。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋舉行「川心傾聽」里長交流座談會，上午、下午分別與板橋各區里長面對面交流。李四川進場時受到里長熱烈歡迎，並在台下逐一握手致意。他表示，自己過去在台北縣、新北市任職期間，里長一直是推動地方建設的重要夥伴，若未來擔任市長，也會持續與里長合作、共同建設新北。

座談會在板橋區五里活動中心舉行，現場跨黨派里長及地方民代均到場。李四川進場後沒有直接走上台，而是沿途向里長握手、寒暄，主持人介紹他時，現場也響起熱烈掌聲與歡呼，氣氛熱絡。

李四川致詞表示，今天最主要的目的就是「聽」，希望了解板橋各里目前還有哪些建設需求與地方問題，也希望里長直接提出意見。他說，自己年底將投入新北市長選舉，因此更需要先了解基層真正的需要，「當場能答覆的，我就馬上答覆」，無法立即處理的，也會把意見記錄下來，再研究如何解決。

板橋區里長聯誼會主席林榮彩致詞時則肯定李四川行政經驗豐富、做事腳踏實地，也相當重視里長及基層意見，希望透過座談讓地方需求有機會直接反映。

李四川會中也談到里長出國考察制度，舉台北市經驗為例，認為城市交流不應只是旅遊或吃飯行程，更重要的是讓基層實際走出去，看其他城市如何進行建設、治理與發展，再把值得參考的經驗帶回地方。

他也提到，自己過去在台北市任職期間曾參與國際城市交流，認為透過與不同城市接觸，不只能了解各地發展方向，也能讓國際更認識台灣。

媒體問及上午、下午與板橋所有里長交流，包括跨黨派里長都到場，會不會對板橋選情更有信心，李四川則表示，自己過去在台北縣時期擔任工務局長、副縣長，後來也曾任新北市副市長，長期和里長合作，「里長說實在是最好的夥伴」，因為里長對地方各項建設與需求最清楚。

李四川表示，非常感謝里長撥空參與座談，這次就是希望多聽地方意見，若未來擔任市長，里長仍會是推動市政的重要夥伴，「我們會一起來建設新北市」。

「川心傾聽」以分區方式直接與里長座談，形式也帶有新北市長侯友宜過去「行動治理」的影子，都是透過面對面方式蒐集基層需求、直接回應地方問題。李四川則以參選人身分先從板橋出發，透過里長座談累積地方建設與民生議題的意見。

國民黨新北市長參選人李四川今在板橋舉行「川心傾聽」里長交流座談會，上午、下午分別與板橋各區里長面對面交流。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今在板橋舉行「川心傾聽」里長交流座談會，上午、下午分別與板橋各區里長面對面交流。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川進場時沿途向里長握手、寒暄。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川進場時沿途向里長握手、寒暄。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川進場時沿途向里長握手、寒暄。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川進場時沿途向里長握手、寒暄。記者張策／攝影

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