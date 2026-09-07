市長之爭..賴瑞隆轟凍刪文化預算13億元 柯志恩回批沒做功課混淆視聽

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆發表藝文政見，點名國民黨對手柯志恩在立法院支持凍刪文化預算逾13億元，不利高雄文化產業推向國際市場。柯志恩回擊，今年文化部預算規模創新高，實際刪減比例僅約3.3%，賴瑞隆沒搞清楚，不斷拿錯誤訊息混淆視聽，卻對外界質疑的政治獻金相關爭議避而不談。

賴瑞隆粉墨登場，體驗台灣傳統歌仔戲文化精髓，今天提出7大政策18項計畫藝文政見。他認為，高雄歷經20多年累積，已經建立完整文化場館群，也打造多項具有城市辨識度的文化節慶品牌，下一階段要從場館、活動走向文化內容生產，讓高雄的土地、歷史與生活，成為創作養分、形成作品及產業，逐步走向國際市場。

賴瑞隆批評，115年度文化部相關預算案進入立法院表決時，柯志恩再次服膺黨意，在刪凍文化預算的提案投下贊成票，最終文化預算遭刪減約10億元、凍結3.86億元，合計逾13億元。文化預算牽動的不只是單一部會運作，更直接影響文化產業發展、藝文工作者的創作環境以及台灣文化走向國際所需要的資源。

柯志恩回應，今年文化部主管預算原編列297億元，預算規模創新高，實際刪減比例僅約3.3%，也是近三年最低，刪減後仍保有287億元規模預算。相關預算調整主要集中在TaiwanPlus、文化部相關媒體文宣費、國外及中國大陸地區旅費與特別費等項目，與傳統藝術及整體文化發展沒有直接關聯。

柯強調，立法院審查預算，就是希望文化部重新檢視資源配置，把有限的預算投入真正需要的文化工作，而不是讓缺乏效益的支出持續擴張。「這樣的預算規模與刪減幅度，和賴瑞隆所渲染的文化預算遭大砍根本不符」。

柯回擊，任何人都不應該拿文化議題做政治操作，賴瑞隆如果真的關心文化，更應該先把預算數字看清楚，而不是把正常的預算審查渲染成文化發展遭到重創。不符事實的指控，才是真正對文化工作者努力的羞辱。