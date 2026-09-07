藍白合竹北破局邱臣遠喊「該翻頁」 盼藍營別再吃豆腐

年底地方選舉登記已截止，藍白共推新竹縣竹北市長人選破局，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今接受媒體聯訪，針對民眾黨拍板禁挺藍營提名的縣長參選人徐欣瑩，基層有沒有其他聲音？邱臣遠指出，基層當然都有情緒，目前就盡量安撫，竹北市長這件事應該翻頁了，民眾黨要昂首闊步、勇往直前，也希望藍營不要再吃白營豆腐，希望能真正回歸政策論述、參選人的檢驗，讓選民做最後的決定。

竹北藍白合破局，民眾黨已拍板，除了竹北市長支持民眾黨提名的候選人邱臣遠外，也不得幫國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩站台，否則最重可除名。徐欣瑩則喊話，藍白合作理念不變，2026還是希望能贏得勝選、2028下架民進黨。

邱臣遠今開「新竹縣府治水空轉五年」記者會，接受媒體聯訪時，邱臣遠說，竹北市長選戰，他身為黨籍的參選人，基本上尊重黨中央相關決議，他也會落實配合相關政策。對於政黨的協商、相關的協調已經告一段落了，現階段就是堅定信念、勇往直前，現在的策略就是強化民眾自主、回歸政策論述、擴大選民支持。現在開始會用更聚焦、更理性、更務實、更專業的政策論述，來爭取最多選民的支持。

邱臣遠指出，治水不分藍綠，防汛沒有顏色，好的政策應該獲得全民的支持。他會用此態度，加上新竹市副市長、代理市長及立委經驗，突破政黨的界限，取得最後勝利。