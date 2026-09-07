影／中央減列新北捷運預算？李四川：蘇巧慧委員別剪綵時才想到新北

國民黨新北市長參選人李四川啟動「川心座談」計畫，與里長座談，今天首站選擇在板橋舉辦，在座談會前李四川接受媒體記者聯訪，記者提問針對新北市116年度捷運建設提報中央補助217.96億元，遭中央大舉減列54.1億元，李四川酸蘇巧慧委員別剪綵的時候才想到新北。

新北市板橋人口多達55萬人共有126個里，國民黨新北市長候選人李四川啟動與里長座談，首站就選板橋，和各區域里長們面對面溝通，啟動川心傾聽座談，延續侯友宜行動治理風格，在座談會前李四川接受媒體記者聯訪，記者提問針對新北市116年度捷運建設計畫共提報中央補助217.96億元，遭中央大舉減列54.1億元，三鶯線：原提報：35.79 億元核定：30 億元（遭減列 5.79 億元）、基隆捷運（新北轄段）：原提報：93.8 億元核定：遭減列近 47 億元、淡海輕軌（藍海線二期等）遭中央全數刪減、不予核列，對此李四川酸蘇巧慧委員別剪綵的時候才想到新北，錢被刪了，應該為新北市爭取預算，捷運建設經費對新北有很大影響。

新北板橋人口多達55萬人共有126個里，國民黨新北市長候選人李四川（右）啟動「川心座談」計畫與里長座談，首站就選板橋，和各區域里長們面對面溝通、傾聽、座談，延續侯友宜行動治理風格。記者許正宏／攝影