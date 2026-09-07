中選會：1萬9695人登記參選 陸配占26人、參選村里長占大宗

2026年地方公職人員選舉將於11月28日投開票，參選登記9月4日截止。中選會主委游盈隆今說，共有1萬9695位參選人角逐1萬1051個名額，資料顯示有26位陸配登記參選，19位參選村里長、1人參選鄉鎮市長、2位參選直轄市議員、2位參選縣市議員及2位參選鄉鎮市民代表，中選會審查直轄市議員、縣市議員資格，其餘由轄管選委會審查。

中選會今開向人民報告記者會，游盈隆表示，9月4日已完成參選登記，共有1萬9695位參選人角逐1萬1051個名額。中選會及直轄市、縣市選舉委員會將於10月16日前完成候選人資格審查。符合資格審查，合格候選人將由直轄市、縣市委員會在10月23日辦理號次抽籤。

游盈隆說，2022年總共有1萬9825人登記參選，今年少130個人，若從2014年地方選舉候選人登記情形來看，登記參選人數是自然增減，顯示整體台灣地方政治參與的狀況是穩定的。參選人數都維持在2萬人上下，這個情況已經維持12年，盼11月28日投開票一帆風順、圓滿達成九合一地方選舉。

媒體詢問陸配參政情況，游盈隆說，目前資料顯示有26位登記參選，19位參選村里長，其他7位是其他種類，包括鄉鎮市長1人（即前民眾黨立委李貞秀）、直轄市議員2人、縣市議員2人、鄉鎮市民代表2人，陸配登記參選較上次增加7人，他認為是自然的增減，而中選會僅就直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員審查參選陸配資格，登記參選竹北市長的李貞秀，由地方選委會審查。