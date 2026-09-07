曾說盼取得大陸身分...陳竹音參選新北市議員 公開信表明立場

「台大學姊・獨立導演」陳竹音參選新北市議員，因她曾公開說「希望取得中國大陸的身分」受矚目。陳竹音今在臉書貼文表示，沒有必要因為今天參選，否認昨天的自己，會為自己說過的話負責，而支持兩岸和平統一的人，一樣可以真心愛台灣。

新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）應選4席議員，共有9人登記參選，依登記順序分別為張錦豪（現任）、陳語倢、陳竹音、蔡美華、劉財鑫、白珮茹（現任）、何元楷、黃瑞傳和郭書成。

陳竹音今在臉書發出「我為什麼說自己是中國人」公開信，她說，最近很多人問她，「妳不是中國人嗎？為什麼回來台灣參選？」她想一次說清楚，指從小所受教育，「中國」指的是中華民國，台灣是中華民國的一個省，中國大陸也是中華民國的一部分。

陳竹音表示，在成長過程中她說自己是「中國人」，後來時代改變了，台灣社會對「中國」這兩個字有了完全不同的理解。有人認為自己是台灣人，有人認為自己既是台灣人，也是中國人，也有人認為「中國」就只代表中華人民共和國。

陳竹音說，她尊重每一個人的認同，同樣也希望別人可以理解她的成長背景、人生經歷，以及使用「中國人」三個字時原本的意義。她曾在中國大陸生活，曾公開談過兩岸與和平統一，也曾經說希望取得中國大陸的身分，她不否認，也不迴避，也願意把當時的背景和想法說清楚。

陳竹音指出，就像許多台灣的「小草」一樣，對於司法是否公平，曾經因為自己的親身經歷感到深深的失望。另一方面，當時的她正在追求自己的電影夢，把姊姊陳竹君一生的遭遇拍成電影是夢想，也是她多年來始終放不下的執念。為了突破中國大陸影視行業的限制，確實曾經認真思考過取得中國大陸身分。

陳竹君說，她沒有必要因為今天參選，就否認昨天的自己。有人拿她過去說過的話質問她，也不會逃避，說過就是說過，我願意為自己的話負責。但也希望大家不要把「曾經說過想取得」直接變成「已經取得」，更不要把兩件不同的事情混為一談。

陳竹君說，她把自己拍攝電影與紀錄片的專長回到地方，用鏡頭記錄地方、看見地方，也希望透過影像讓更多人關心自己的家鄉，為地方建設盡一份力量，這也是繼續傳遞姊姊留給她的那份大愛。選民可以檢視她的言論，問她的立場，可以不同意她，甚至不投票給她，但更希望大家最後判斷的是，「今天站在這裡的陳竹音，要為這塊土地做什麼？」

陳竹音認為，愛台灣、愛地方，不是哪一種政治立場的專利。一個人的政治認同，就像每個人都有權決定自己的人生與身分認同一樣，不應該因為與別人不同，就遭到辱罵、羞辱與獵巫。愛台灣，不是只有支持台獨的人才有資格。支持兩岸和平統一的人，一樣可以真心愛台灣、愛自己的家鄉。她選擇勇敢地站出來，她想推動的理想會繼續往前走，最後把決定權交給選民判斷。