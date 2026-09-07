沈伯洋當面問蔣萬安兒虐嘆可惜 北市反擊：缺席兒虐報告又話聽一半

台北市長蔣萬安昨與民進黨參選人沈伯洋在計程車工會的中元普渡餐會碰頭，沈當面向蔣提兒虐問題。沈今受訪表示，希望蔣針對問題回答，但後又提到別的地方，蠻可惜。北市府副發言人蔡畹鎣反擊，表示沈在立院兒虐專題報告時登記後又缺席，對昨蔣萬安市長說的話，又只聽一半。

蔡畹鎣表示，蔣市長昨天先是回應了對不當對待案已有清楚說明，再提及他對系統性毒油案的關心。蔡說，毒油案成千上萬民眾怒上街頭，總統不道歉、不開國安會議、行政院長在內沒有一個官員負起政治責任，至今已經蔓延到第六種毒油，難道沈委員不承認毒油已成系統性問題？

蔡也問，人民長期吃下毒油，民進黨政府集體裝沒事，難道領著立法委員薪水的沈委員，不該進立院開會監督、質詢衛福部嗎？

蔡畹鎣強調，針對女童不當對待案件，社會局已多次對外說明，案件接獲通報後，第一時間即由社工及專業機構介入，目前也已完成安置、會持續追蹤陪伴；市府目前也提出「類家內成員納入SDM安全評估」、建置「短期家庭式庇護處所」等精進措施，也持續加大對一線社工的支持，不希望有心人士抹煞社工長期守護兒少的專業與付出。