蘇巧慧、沈伯洋拚雙北連線 李四川：基北北桃四縣市並肩作戰

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨與台北市長參選人沈伯洋合體，被視為綠營啟動雙北連線。國民黨新北市長參選人李四川今表示，雙北在捷運建設上本就必須共治，但合作不能只停在雙北，基隆、桃園也與新北有多條軌道路網銜接，未來「基北北桃四縣市會並肩作戰、聯合在一起」。

李四川今出席板橋區里長交流座談會，會前接受媒體聯訪。被問到蘇巧慧與沈伯洋合體，綠營似乎開始推動雙北連線，李四川表示，自己從以前到現在都強調，雙北在交通建設上有許多必須共同處理的議題。

李四川舉例，包括中和光復線、串聯民生汐止線的大漢溪捷運縱貫線，以及汐東線與台北捷運環狀線東環段的銜接，都是雙北必須共治、合作的地方。

他表示，區域合作也不應只侷限在雙北，自己昨天才到基隆與基隆市長謝國樑交流，汐東線與基隆捷運彼此連結，目前相關工程也由新北市主辦，因此新北與基隆在交通建設上同樣密不可分。

李四川說，新北與桃園之間也有軌道建設需求，包括三鶯線延伸桃園，以及林口與桃園之間的路線銜接。他強調，未來區域治理應從雙北進一步擴大到基隆、台北、新北及桃園，「四縣市基北北桃，我們會並肩作戰、會聯合在一起」。

另被問到國民黨立委陳以信形容新北選情「倒吃甘蔗」，近期民調顯示李四川領先約6至8個百分點，李四川表示，過去5個多月已走遍新北29區，與許多市民握手、互動，「每一個人都給我加油」。

李四川表示，所有民調都會作為參考，選戰仍會全力以赴，希望延續現任新北市長侯友宜的施政，「接下侯市長的這一棒」。