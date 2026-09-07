新北捷運補助遭刪54.1億 李四川酸蘇巧慧：別剪綵時才想到新北

新北市多項捷運建設中央補助遭大幅刪減，共減少54.1億元。國民黨新北市長參選人李四川今表示，中央不應以選舉作為建設經費考量，並點名民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧應替新北爭取預算，更直言「不要在剪綵時才想到新北」。

李四川今出席板橋區里長交流座談會，會前接受媒體聯訪。被問到新北市三項捷運建設補助遭中央大幅刪減54.1億元，是否影響地方發展，李四川表示，建設才是國家之本，中央補助不應受到選舉因素影響。

李四川指出，這次受影響的捷運建設包括基隆捷運、淡海輕軌二期及三鶯線等，中央合計刪減54.1億元補助。他表示，新北市捷運局昨天也已對外說明相關影響，經費大幅縮減「絕對會對新北市捷運建設有很大的影響」。

他也將矛頭指向蘇巧慧，表示蘇巧慧目前仍是立法委員，面對新北重大建設預算遭刪減，「應該為新北市的建設好好發聲」，向中央爭取應有經費。

對於有議員批評蘇巧慧未替新北預算發聲，李四川進一步表示，「希望蘇巧慧委員不要在剪綵時才想到新北」，包括淡水、三鶯等地目前都有捷運建設需求，如今相關經費遭中央刪減，身為新北立委就應積極向中央爭取。

李四川強調，捷運建設攸關地方長期發展，中央不應因政治或選舉考量影響補助配置，仍應回到實際建設需求，確保新北各項捷運工程能順利推動。