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民調整體領先6.7個百分點 李四川談板橋、年輕票落後：用政見爭取支持

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今在板橋出席「川心傾聽」里長交流座談會，回應最新民調表示，所有民調都會作為重要參考，未來將持續走遍新北29區，並透過政見爭取市民支持。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今在板橋出席「川心傾聽」里長交流座談會，回應最新民調表示，所有民調都會作為重要參考，未來將持續走遍新北29區，並透過政見爭取市民支持。記者張策／攝影

TVBS最新民調顯示，國民黨新北市長參選人李四川整體支持度領先民進黨參選人蘇巧慧6.7個百分點，但在人口最多的板橋區反而落後6.3個百分點，40歲以下支持度也較弱。李四川今表示，所有民調都會作為重要參考，新北29區都會持續認真走，並透過已提出的20多項政見爭取市民支持。

李四川今天在板橋出席「川心傾聽」里長交流座談會。媒體詢問，最新民調雖整體領先蘇巧慧，但板橋支持度卻落後6.3個百分點，今天到板橋是否就是要補強支持。

李四川表示，所有民調他都當作參考，新北市29區都會繼續認真走下去。他說，目前已提出20多項政見，希望透過政見讓市民了解，如果由他擔任市長，未來要推動哪些建設及施政。

李四川說，自己對選情有信心，也會全力爭取所有新北市民支持，並未特別將板橋視為單一需要補強的區域，而是強調29區都會持續經營。

至於同份民調顯示，李四川在40歲以下族群支持度較蘇巧慧弱勢，李四川表示，民調一定會好好參考，前一段時間也曾有民調顯示，他在20至29歲區間領先，因此每一份民調都會當作重要參考。

他表示，未來仍會持續提出應有的政見，透過政策內容爭取不同年齡層選民的支持。

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