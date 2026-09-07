力挺魏平政 劉和然：總質詢結束後行程、政策都會全力協助

國民黨提名彰化縣長過程一波三折，提名階段被認為是彰化縣長王惠美「白馬王子」的新北市副市長劉和然，在日前魏平政競選總部成立時透過影片現身。劉今天受訪表示，早在8月就已與魏平政聯繫，目前正值議會市政總質詢期間，9月中下旬總質詢告一段落後，只要魏平政有需要，不論政策或行程，他都會南下協助拜訪、爭取鄉親支持。

劉和然表示，自己身為彰化子弟，原本9月6日就應該前往彰化陪同魏平政向鄉親拜託，但因新北市政仍在進行，當時已向魏平政表達歉意，也約定9月下旬之後，只要對方有需要，自己都會全力協助。

外界將他形容是王惠美的「白馬王子」，如今公開力挺魏平政，是否需要與王惠美溝通？劉和然表示，王惠美縣長執政8年期間累積的政績有目共睹，彰化許多重要建設是一棒接一棒延續，如果「交錯棒」，不僅縣政建設可能延宕，甚至可能停止，將非常可惜。

劉和然肯定魏平政認為他不論學識、經驗及人品，都是非常好的人選，自己身為彰化子弟，未來一定會下去幫忙、協助；他也表示，王惠美8年的施政成果，就是最好的輔選。