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力挺魏平政 劉和然：總質詢結束後行程、政策都會全力協助

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然今天再次公開力挺國民黨彰化縣長參選人魏平政。記者葉德正／攝影
新北市副市長劉和然今天再次公開力挺國民黨彰化縣長參選人魏平政。記者葉德正／攝影

國民黨提名彰化縣長過程一波三折，提名階段被認為是彰化縣長王惠美「白馬王子」的新北市副市長劉和然，在日前魏平政競選總部成立時透過影片現身。劉今天受訪表示，早在8月就已與魏平政聯繫，目前正值議會市政總質詢期間，9月中下旬總質詢告一段落後，只要魏平政有需要，不論政策或行程，他都會南下協助拜訪、爭取鄉親支持。

劉和然表示，自己身為彰化子弟，原本9月6日就應該前往彰化陪同魏平政向鄉親拜託，但因新北市政仍在進行，當時已向魏平政表達歉意，也約定9月下旬之後，只要對方有需要，自己都會全力協助。

外界將他形容是王惠美的「白馬王子」，如今公開力挺魏平政，是否需要與王惠美溝通？劉和然表示，王惠美縣長執政8年期間累積的政績有目共睹，彰化許多重要建設是一棒接一棒延續，如果「交錯棒」，不僅縣政建設可能延宕，甚至可能停止，將非常可惜。

劉和然肯定魏平政認為他不論學識、經驗及人品，都是非常好的人選，自己身為彰化子弟，未來一定會下去幫忙、協助；他也表示，王惠美8年的施政成果，就是最好的輔選。

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