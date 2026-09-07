選舉加溫！高虹安早起路口道早安 支持者送上飲料早餐要元氣滿滿

再忙、再累也要向市民道聲早！年底新竹市長選戰，市長高虹安欲拼連任，今天上午特別抽出上班前空檔到東區關新路、光復路口，戴上早安大手套，和通勤上班上學的民眾揮手道早安，往來民眾則是熱情揮手回饋、比讚大喊加油；高虹安表示，即起會多利用空檔，增加在路口拜票與通勤民眾加油、打氣的行程，希望大家都能GO Homerun。

本月2日在藍白大團結下，率先完成市長連任登記的新竹市長高虹安，當天登記完之後立即返回工作崗位繼續拚市政，上周末的行程也多以市政行程為主，尚未全力投入選舉行程。

今天一早，高虹安特別在繁忙的公務行程之前，於7時許來到新竹市東區的關新路、光復路口與民眾拜票。高虹安戴上可愛的造型早安手套，向上班民眾打招呼、道早安，展現熱情的一面，民眾則是熱情回饋喊加油。

有開車的民眾特別降下車窗比讚；有熱情的媽媽帶著要上課的孩子開心揮手；有民眾送上運動飲料，擔心高虹安水分補充不足；有民眾則是關心市長吃早餐了沒？特別送上奶茶、三明治；幕僚指出，民眾與高虹安的互動，親切的就像鄰居、朋友間的問好，絲毫沒有距離。

高虹安四年前首次投入新竹市長選戰，當時的口號是「早安新竹，新竹找安」，在2022年立即打響第一炮；四年後高虹安尋求連任則是打出「午安新竹、新竹有（台語音同午）安」，傳達「新竹有安、城市安心」的期盼。

地方人士指出，高虹安今天穿上為此次選戰設計的「午安應援T」，整體視覺清新、輕鬆、有型，而一旁的工作人員則是戴上了「午安上場帽」，同樣相當吸睛，還引來不少民眾詢問如何擁有這設計感十足的T-shirt跟帽子？

高虹安競選總部表示，相關競選應援小物即將在網路平台上架，敬請期待。

高虹安今天上午特別抽出上班前空檔到東區關新路、光復路口，戴上早安大手套，和通勤上班上學的民眾揮手道早安。圖／高虹安競選團隊提供