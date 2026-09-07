童子瑋「影音發財車」上路 宣傳政見首波主打中秋發6500

基隆市長參選人童子瑋今天推出「影音發財車」，未來將深入基隆大街小巷，透過車體螢幕播放政策短片與政見圖卡，首支主打影片是「中秋6500慰問金喊話成功」，宣傳今年中秋前即將入帳的敬老及三節慰問金加碼政策。

2026基隆市長選舉11月28日投票，共有3人登記參選，分別為國民黨現任市長謝國樑爭取連任，民進黨籍議長童子瑋角逐位，以及無黨籍參選人魏造文加入戰局。

童子瑋的「影音發財車」今天亮相，透過車體大型螢幕播放的宣傳影片，以Q版童子瑋動畫呈現，並由童自己配音。

童子瑋在影片中說，今年初他就主張重陽敬老金、三節慰問金都應該加倍發放，市府隨後宣布今年編列追加預算跟進，因此中秋節前，符合資格的長輩最高可以領到6500元，呼籲大家支持童子瑋擔任市長，未來每一年都會提高長輩的福利。

童子瑋還在影片中表示，未來他當市長，會做好交通、更新公車，解決通勤問題，也會照顧長輩，讓重陽敬老金、三節慰問金都加倍，每一年都可以領2萬元。影片最後並以「交通更順暢、年年有錢領，選擇童子瑋、長輩福利就加倍」，訴求選民支持。

童子瑋說，傳統宣傳車只能透過聲音傳遞訊息，這次進一步加入影音螢幕，希望把政策內容透過圖卡、動畫做得更直觀、更容易理解，不論是在市場、社區或不同生活圈，都能讓市民快速看到童子瑋提出什麼政策，希望為基隆帶來什麼改變。

除了中秋6500元宣傳影片，童子瑋的「影音發財車」也有國道客運改善、公車革新等政策圖卡，未來還會加入更多交通、長者照顧、城市建設及其他重要政見影音內容，深入7個行政區市民日常生活場域，提高政策觸及率，讓更多市民理解「基隆會進步」不是一句口號，而是一項一項可以具體執行的城市願景。

童子瑋表示，距離投票剩下不到3個月，競選團隊會用更積極、更直接的方式，把政見帶到基隆每一個生活圈。因為選舉不只是比看板、比口號，更重要的是讓市民知道他準備怎麼做，「影音發財車」就是其中一種方式，用行動向市民報告他的基隆城市藍圖。