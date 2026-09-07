柯志恩邀蔣萬安北高連線 賴瑞隆酸：高雄未來不需台北定義

高雄市長選戰攻防升溫，國民黨參選人柯志恩將於19日舉辦大型造勢，並邀台北市長蔣萬安南下助陣。民進黨參選人賴瑞隆今天指出，選舉終究要回歸誰真正把高雄放在心裡、誰有能力帶領高雄繼續往前走；高雄的未來不需要靠台北定義，真正決定高雄未來的還是270萬的市民。

面對藍營陸空戰齊發，賴瑞隆表示，選舉期間不同縣市候選人彼此站台、互相拉抬很正常。他說，最近蔣萬安常常談到高雄，甚至莫名的拿他長期爭取的前鎮漁港建設來做文章，「我們很歡迎他來走走，看看高雄這幾年的改變」，感受高雄一棒接一棒、城市不斷進步的光榮感，或許可以作為蔣面臨台北市政爭議的解方參考。

不過，賴瑞隆強調，要談高雄，就應該把完整事實講清楚，而不是把高雄當成政治攻防的工具，爭取成為高雄市長的政治人物在關鍵時刻有沒有替高雄爭取更公平的城市利益，才是真正的檢驗。他指出，其實從財劃法就看得很清楚。國民黨曾提出「台北首都3%」版本，最終結果也造成高雄在六都統籌分配款的成長幅度最低，加劇南北資源差距。

「我在高雄市政府10年、立法院10年，一路參與高雄重大轉型。」賴瑞隆表示，高雄大聯盟從市長、立委、議員及參選人，到里長、社團、百工百業，以最大的團結全面集結，他將全力延續高雄的光榮、深化城市的繁榮。

儘管高雄是民進黨優勢選區，但近期幾項民調顯示雙方差距拉近。據了解，賴瑞隆近日加快競選節奏，採取空戰、組織、整合三線並進。除密集安排公開活動，6日再與前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌及競選主委陳其邁合體，拉高空戰聲量；組織面則以「九宮格戰法」分區經營，並獲高雄全市27個農會支持，深化基層布局。

賴競選團隊人士指出，黨內整合也從合體站台進入實質分工。5日大岡山、「起家厝」前鎮後援會分別由許智傑、林岱樺站台，邱議瑩則負責大旗山選戰規劃；高雄7位立委共同擔任總幹事、各有責任區。初選對手從站台力挺走向分區作戰，顯示黨內整合正逐步轉化為實際選戰動能。

該人士說，現階段賴瑞隆的戰略脈絡已逐漸清晰，拉高空戰聲量、鞏固地方組織、完成黨內整隊，接下來就是將三股力量轉化為實際支持度，力拚重新拉開與對手的差距。

賴瑞隆強調，高雄的未來不需要靠台北定義，高雄人自己會做出最好的選擇。