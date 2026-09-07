睽違4年重回廟口開講出發點 柯志恩：找回高雄火車站商圈繁華

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚在全市人口第二大行政區、三民區三鳳宮舉辦「廟口開講」，現場湧入逾千名支持者，這裡也是4年前首場廟口開講的舉辦地點，柯志恩感慨特別深，她擔憂三民區面臨「兩老」挑戰及火車站商圈沒落等問題，希望重新找回昔日繁華。

昨晚高雄市嘉義同鄉會理事長蔡崇銘率領幹部及成員到場相挺，嘉義市長黃敏惠也擔任助講嘉賓。黃敏惠說，嘉義人重情重義、講究信用，柯志恩這幾年沒有離開高雄，持續走遍地方為市民打拚，也是展現「說到做到、講信用」的精神。

柯志恩指出，三民區65歲以上長輩比例高，且有大量屋齡超過40年的老舊住宅，其中不少長輩居住在沒有電梯的老公寓，生活與行動都相當不便。

柯志恩說，為解決「兩老」問題，未來她將推動都市更新與老屋改善，在都更完成前，也應提供必要補助與協助，例如補助弱勢長輩設置爬梯機，讓長輩能夠自由出入家門，另推動智慧手環政策，減輕照顧者負擔。

柯志恩憶及，她小時候從屏東來高雄是一件令人期待的事情，高雄車站曾是她難以想像的繁華世界，如今走進長明、後驛等商圈，過去發展的重心逐漸失去光彩。未來她將透過商圈活化計畫，盤點高雄車站周邊商圈，結合青創政策吸引年輕人進駐，重新找回三民區的昔日繁華。

國民黨高雄市長參選人柯志恩重回三鳳宮舉辦「廟口開講」，現場湧入逾千名支持者。圖／柯志恩競辦提供