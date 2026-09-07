陳時中暗諷蔣萬安面相難看 沈伯洋稱是牙醫角度開玩笑：未來注意用詞

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天成立勞工後援會，行政院政委陳時中到場致詞，繼上次攻擊台北市長蔣萬安面目可憎後，昨致詞時再度攻擊蔣，稱要投給「勾錐的（沈伯洋），不要選面相難看的（蔣萬安）」。北市府怒批是容貌羞辱。沈今緩頰，稱陳從本身牙醫角度出發說他牙齒白，有點開玩笑，但未來活動中也會特別注意用詞避免讓人不愉快。

沈伯洋今天到玉成公園拜票，談到昨晚勞工後援會與賴清德總統、蔣萬安等人都有合體同框，賴總統更高唱兩首歌，為他打氣，沈表示，昨天唱「相思雨」雖然有點老，旋律還記得有點忘詞，不過幸好有提詞機，更誇讚賴總統唱得非常好音準都令人驚豔。

而面對跟蔣萬安談到兒虐，蔣卻再提毒油案，沈伯洋表示，希望蔣能夠針對問題回答，昨天場合雖大家都很忙，但他希望能先起到提醒，但看起來，結束之後蔣又提到別的地方去了，「真的是蠻可惜的。」

被媒體問到昨天勞工後援會成立陳時中致詞稱，沈很「勾錐」但不要選面相難看的，疑似暗指蔣萬安，北市府痛批是「容貌羞辱」。面對陳時中發言，沈伯洋緩頰，陳昨天是從身為牙醫方向切入，「說大家可以看到我的照片，牙齒蠻白的」有點開玩笑，主要是想強調他平易近人，面對事情時都願意去回答很親近，但之後會特別注意，用詞上面不要讓別人感受到不愉快。