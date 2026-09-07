詹為元指沈伯洋缺席兒虐專報 質疑：選舉到了才化身護兒使者

台北市長蔣萬安昨與民進黨北市長沈伯洋在計程車工會舉辦的中元普渡餐會碰頭，沈再提兒虐問題。對此，國民黨北市議員詹為元指出，當初沈伯洋缺席立法院「兒虐專報」，現在選舉到了化身「護兒使者」。反觀，毒油案發生將近2個月多月，有在立法院質詢過毒油案嗎？

詹為元表示，昨天晚間在台北市舉辦的計程車工會活動，蔣萬安在和熱情民眾打招呼，沈伯洋硬是上前說「兒虐已經變系統性問題。」當然，蔣萬安也清楚回應「不當對待我們都有說明，反而毒油是系統性問題，中央應該好好說明。」

詹為元指，其實在7月30日立法院幼兒園及托育兒虐專題報告，沈伯洋缺席，會議主席、同黨立委林月琴唸了三次「沈伯洋、沈伯洋、沈伯洋不在」，要是沈伯洋關心兒虐議題，又怎麼會過號不質詢？

他說，毒油案發生將近2個月多月，油品問題連環爆，截至目前已經有六種油品檢出苯駢芘不符規定，這就是沈委員口中的系統性問題，「請問沈伯洋曾經為了毒油案要咎責中央嗎？有在立法院質詢過毒油案嗎？甚麼時候才要問賴清德20%是你訂的嗎？缺席兒虐專題報告、毒油案不質詢。」

詹為元說，兒虐議題不分藍綠，中央、地方應該攜手補破網，那毒油議題呢？沈伯洋要提醒的不是蔣市長，而是自己。回歸本業，才是當務之急。