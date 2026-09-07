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江啟臣海線爭取支持 清水逛夜市民眾熱情喊「凍蒜」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚在台中市議長張清照服務團隊陪同下，在清水五權夜市一起「迺夜市」，現場許多支持者喊「凍蒜」。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚在台中市議長張清照服務團隊陪同下，在清水五權夜市一起「迺夜市」，現場許多支持者喊「凍蒜」。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚在台中市議長張清照服務團隊陪同下，在清水五權夜市一起「迺夜市」，現場支持者喊「凍蒜」，攤商拿出自家美食「餵食」江啟臣，讓江啟臣感受到海線鄉親熱情。

江啟臣昨天在台中海線跑透透，先與副議長顏莉敏聯合舉辦問政說明會，晚上受邀出席市議員陳廷秀的後援會成立大會，向鄉親闡述「12345 台中更幸福」的政策藍圖，更喊出「雙港海線 發展無限」的發展願景；昨晚再帶「啟程環保袋」到清水五權夜市，向每位海線鄉親懇託拜票。

 

逛清水五權夜市時，鄉親爭相要與江啟臣自拍合照還比讚，為「江市長」加油，大喊「凍蒜」，還有夜市攤商端出自家美食與江分享，有雞翅、口袋餡餅、蔥油餅、紅茶冰等。

江啟臣表示，台中市人口即將突破287萬人，其中海線地區成長速度驚人，沙鹿與梧棲人口增幅均突破兩成，顯示海線生活環境與發展潛力備受肯定。未來將以「雙港門戶」、「完善交通」、「扎根教育」與「全齡照顧」四大主軸，領航海線迎向世界舞臺。

 

他說海線有獨特空港、海港的「雙港」優勢，海線進出貨物與國際門戶兼備，發展潛力無可限量。江啟臣指出，為因應人口快速移入與產業發展，交通建設必須先行，目前捷運藍線已動工，未來將持續推動捷運橘線延伸並與藍線連線交會，透過捷運與高快速道路網，如生活圈四號道路等，串聯雙港與都會區。

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚在台中市議長張清照服務團隊陪同下，在清水五權夜市一起「迺夜市」，現場許多支持者喊「凍蒜」。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚在台中市議長張清照服務團隊陪同下，在清水五權夜市一起「迺夜市」，現場許多支持者喊「凍蒜」。圖／江啟臣辦公室提供

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