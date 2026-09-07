選舉戰火外的小清新！高虹安桌球PK新竹「最強姊妹花」影片爆紅

年底新竹市長選舉氣氛逐漸加溫，政壇攻防不斷，不過，一支軟性影片卻意外在網路上掀起熱潮！新竹市虎林國小桌球「姊妹檔」楊巧榆、楊敏歆先前在115年度少年桌球排名賽取得佳績，更破紀錄包辦11歲組國手榜前兩名。新竹市長高虹安上周到虎林國小與姊妹花切磋球技，短短幾十秒的對打影片釋出後，2天內就吸引超過125萬人次觀看，成為選戰煙硝味中極具話題的亮點。

就讀虎林國小四年級與三年級的「楊氏姊妹檔」楊巧榆、楊敏歆在115年度少年桌球排名賽表現極為亮眼，一舉搶下女生11歲組國手榜前兩名，這也是該賽事自2021年舉辦以來，首度由同校姊妹檔包辦冠亞軍，刷新台灣桌壇紀錄。

高虹安上周前往虎林國小關心小選手訓練，現場也順道與這對國小姐妹花「小試身手」。影片中．高虹安展現出靈活身手與流暢對拍，與國手級的小球員打得有來有往，毫不遜色。

影片曝光後，立刻吸引大批網友湧入觀看，2天就突破125萬次瀏覽，網友紛留言笑稱「安安市長高材生，連運動都這麼強，太威了」、「會運動的市長就會有運動的城市」；更有國小同學驚喜現身留言揭密「她是我同學啊…以前國小就是桌球隊的」，也讓這支充滿青春活力與親和力的影片，意外成為近日網路最吸睛的溫馨話題。