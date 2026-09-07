【即時短評】藍營主打區域聯防 凸顯不是李四川一個人在選

新北市長選戰逐漸升溫，國民黨參選人李四川近期接連與台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑同框，接下來再把桃園市長張善政納入「基北北桃」治理想像，看似相互交流請益，實際是區域聯防選戰布局，藍營強打「團隊牌」，把李四川個人的參選，放進北台灣城市共同治理的大框架裡。

李四川前天與蔣萬安同台，隔天一早又跨過基隆河，與謝國樑參訪基隆捷運八堵站預定地及七堵室內親子樂園，喊出「基北北桃做事連線」，還說「四人兄弟齊心打拚」。這些語言並非單純的政治寒暄，而是形塑藍營的「基北北桃」治理品牌，換句話說，藍營想傳達的訊息是：李四川不是一個人在選，而是一個地方治理團隊在延續。

這布局有其現實考量，新北與台北、基隆、桃園在人口移動、交通、產業及生活圈上已高度連結，尤其是捷運與交通建設，從來不是一座城市關起門來自己蓋得完。

李四川參選以來，不斷論述雙北共治願景，昨天從關心基隆捷運進度，自然地拉近新北與基隆的連結。從選戰策略來看是「區域聯防」戰術，對李四川來說，正好可以把自己最具辨識度的行政、工程背景轉化成選戰語言。

基隆人殷殷期盼捷運趕快開通，等一條從基隆一路串進雙北的交通軸線。這也是李四川最熟悉、最容易發揮的戰場，相較於造勢場合說煽動語言、喊口號，李四川持續打市政牌、捷運牌，要把「會做事」放在「會選舉」之前。

李四川多次強調，會穩穩地接下侯友宜這一棒，讓好建設不能中斷。新北四環八線捷運藍圖愈來愈清晰，侯友宜曾說，四環八線他完成一半以上，還沒做完的，交給李四川來拚，用意是告訴選民：建設不要停、政策不要重來、城市之間更要接得起來。

正當李四川在基隆談區域捷運網路，新北市府發現明年新北捷運中央補助又遭減列54億元，三鶯線、基隆捷運均受影響，淡海輕軌二期更未獲編列。可見捷運不再只是建設議題，逐漸成為選戰中的中央地方關係議題，新北要繼續往前走，難以只憑市府團隊力量，也需要中央資源與鄰近城市一起接軌。