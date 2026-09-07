正國會宜蘭要角違紀參選 縣黨部喊「開鍘」

賴清德總統上月才到宜蘭輔選喊團結，未料幾位正國會派系色彩鮮明的地方要角卻違紀參選。現任縣議員謝燦輝換跑道參選冬山鄉長最具指標，員山鄉縣議員選戰也因地方聞人陳玉麟登記陷混戰，據了解，違紀參選主因是不滿黨內提名作業；縣黨部表示，依黨的機制，勢必要開除他們的黨籍，才能夠有個交代。

宜蘭被綠營視為縣市長指標戰場，傾府院之力全面輔選，賴總統也經常視訊掌握選情，展現收復失土的企圖心。不過，宜蘭的正國會從前立委陳歐珀涉案後迅速崩解，新潮流主導年底選戰，除縣長選舉「溝通」勸退原有意參選者，並欽點政治素人林國漳參選，鄉鎮市長及縣議員提名早在去年底已敲定人選，但過程雜音不斷。

直到上周登記截止，包括正國會的縣黨部前評召謝燦輝登記選冬山鄉長；正國會色彩的水噹噹成員羅淑惠登記選五結鄉長；正國會立委陳俊宇助理陳玉麟也登記參選員山鄉縣議員；曾任陳歐珀助理的林瑞文登記參選頭城鎮縣議員，表態不惜遭開除黨籍也堅持選到底。另也有人違紀參選鄉鎮代表，嚴重衝擊綠營布局。

地方人士透露，謝燦輝先前角逐冬山鄉長黨內初選，以些微之差落敗，因不滿黨部就對比與互比式民調未說明清楚，變成全縣唯一採對比民調的鄉鎮選區，對初選過程不滿，仍登記參選。

曾經擔任陳歐珀助理的林瑞文（左）在最後關鍵登記參頭城鎮縣議員，選情陷入分裂，地方掀起熱議。圖／取自林瑞文臉書

至於頭城鎮縣議員選舉原已提名林詩穎，林瑞文在登記截止前投入選戰，也宣告民進黨在頭城縣議員選舉分裂；員山鄉縣議員黨提名李姿婷，選情看好，但跳出黨內初選落敗的陳玉麟也登記參選，讓基層炸鍋；另，羅淑惠登記參選五結鄉長，現任無黨籍鄉長沈德茂已帶著她到處拜訪。

據了解，陳歐珀深居簡出，不管地方政事，但對新潮流派系主控選情，有所不滿。地方人士認為，幾個重要選區人選擺不平，連帶可能影響林國漳的縣長選情。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進連日來接到抗議電話不斷，他說，參加初選輸了，就該接受初選結果，縣黨部勢必要開除才能有個交代。