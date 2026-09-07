容貌羞辱 北市府批陳時中

聯合報／ 記者洪子凱林麗玉／台北報導
沈伯洋（前右三）勞工後援會包含陳時中（前左三）、勞動部長洪申翰（前左二）、立委吳思瑤（前左一） 等人。記者曾吉松／攝影
沈伯洋（前右三）勞工後援會包含陳時中（前左三）、勞動部長洪申翰（前左二）、立委吳思瑤（前左一） 等人。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨成立勞工後援會，行政院政委陳時中繼上次攻擊台北市長蔣萬安面目可憎後，昨致詞時再度攻擊蔣，稱要投給「勾錐的（沈伯洋），不要選面相難看的（蔣萬安）」。北市府副發言人蔡畹鎣隨即反擊表示，民進黨為挺沈伯洋，先出征未成年孩子，現在又換蔣市長，是在對兩代人進行容貌羞辱？

針對陳時中發言，蔡畹鎣說，民進黨為了挺沈伯洋，現在是在對兩代人進行容貌羞辱嗎？針對沈伯洋說「討論長相一點意義都沒有」，蔡說，這句話應該送給陳時中，有閒工夫研究面相，不如替人民關心的毒油案找出真相，這才是陳政委該做的正事。

沈伯洋勞工後援會包含陳時中、勞動部長洪申翰、苗栗市長參選人林月琴、立委吳思瑤及綠營議員、勞工代表等人，現場聚集逾五百人。陳時中一上台就誇站在身旁的沈伯洋「勾錐」，隨即爆出金句說，選舉要選可愛的，「不要選面相難看的」，還說，他身為牙醫師，看沈伯洋牙齒這麼美，選他就對了。

陳時中還提到近日去高雄聽音樂會，想起早期國民黨執政時愛河是臭的、經濟起不來，直到民進黨執政才逐漸進步，也批蔣萬安四年前與他競選時稱要台北的兒童哭啼聲變成交響樂，「這交響樂實在是有夠難聽啦」，怒嗆台北現在什麼都沒有，剩下兒虐、廢監察院、倒閣，「最厲害的剩下一瓶牛奶」，該做的都沒在做。

對於陳時中用語惹議，民進黨北市議員陳賢蔚緩頰說，陳時中本意並非在歧視容貌，藍營不斷混淆視聽、轉移焦點；陳時中指的是從十歲女童性猥褻案、遮陽傘、狗籠吸菸區、兒子未利益迴避等議題，蔣萬安都是用猙獰臉孔面對理性批判與質疑，陳時中指的是相由心生，並非指容貌。

國民黨北市議員詹為元則批，陳時中上次北市長選舉輸給蔣萬安之後，「酸葡萄心態」講話愈來愈尖酸刻薄，用外貌影射別人長相，就是惡質選舉文化。

2026九合一選舉

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳時中挺沈伯洋疑失言暗諷蔣萬安「面相難看」 北市反擊：容貌羞辱？

猛攻蔣萬安！沈伯洋勞工後援會成立 陳時中疑失言稱「不選面相難看」

賴清德開酸 蔣萬安回擊：圍蔣救賴

綠猛攻長子風波 蔣萬安：有任何事衝著我來

相關新聞

吳淑瑾代夫出征 ：無懼質疑 要為澎湖說話

澎湖縣長陳光復年初摔傷昏迷，妻子吳淑瑾接受民進黨徵召參選，外界質疑執政經驗不足，但她無懼流言，誓言對澎湖鄉親最痛的醫療缺口與交通觀光瓶頸，以實際執政成果說話，她更將戰場拉升至國安層次，正面對決國民黨推動的離島建設條例修正案，宣示拒絕「小三通」、陸資進駐。

人物側寫／參選澎湖縣長 吳淑瑾勇於承擔 挑戰人生最大關卡

澎湖縣長陳光復今年大年初一意外摔傷昏迷，他的妻子吳淑瑾坦言，這是她生命中最大的難關，面對外界對她參選、甚至「代夫出征」的議論，她眼神堅定地說，現在社會不一樣了，自己是獨立個體，陳光復常告訴她「關關難過關關過」，重點是用什麼態度面對，「我挺身承擔責任，兩個女兒也全力支持我」。

人物側寫／小英旋風再起 助攻定心丸

前總統蔡英文前天才剛為新北市長參選人蘇巧慧站台，昨又馬不停蹄南下高雄，藉高雄市長陳其邁新書發表會，助攻市長參選人賴瑞隆。蔡英文雖已卸任，今年選戰卻颳起一股「小英旋風」，扮演重要輔選角色，黨內看準是她具備「團結內部、外拓選票」的政治能量。

陳亭妃 醫界後援誓師 謝龍介 競總搶先成立

台南年底市長選舉聚焦藍綠對決，民進黨參選人陳亭妃昨辦醫界大聯盟後援會誓師，陳亭妃也公布，競選總部下月十一日在永康鹽行國中重劃區成立；國民黨參選人謝龍介勤跑基層拜票、為「小雞」議員參選人拉抬聲勢，競總設於南區新興路，預計本月搶先成立。

總統台東助選 掀藍綠治水議論

賴清德總統昨赴台東為民進黨縣長參選人陳瑩助選，承諾陳瑩不會「在自家門口開路」，暗諷國民黨縣長參選人吳秀華家族發生東映渡假村聯外農路開闢爭議。吳秀華競選總部回擊，豪雨災損頻傳，縣府治水案為何一案未核定？台東需要實際治水工程，不是選舉口號。

容貌羞辱 北市府批陳時中

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨成立勞工後援會，行政院政委陳時中繼上次攻擊台北市長蔣萬安面目可憎後，昨致詞時再度攻擊蔣，稱要投給「勾錐的（沈伯洋），不要選面相難看的（蔣萬安）」。北市府副發言人蔡畹鎣隨即反擊表示，民進黨為挺沈伯洋，先出征未成年孩子，現在又換蔣市長，是在對兩代人進行容貌羞辱？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。