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北高連線！柯志恩9月19日造勢 邀蔣萬安助陣

聯合報／ 記者鄭媁徐白櫻／連線報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）首場大型造勢十九日在鳳山登場，台北市長蔣萬安、立法院前院長王金平等人將現身助陣。圖／讀者提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）首場大型造勢十九日在鳳山登場，台北市長蔣萬安、立法院前院長王金平等人將現身助陣。圖／讀者提供

高雄市長選情攻防升高，國民黨參選人柯志恩陸空戰並進，首場大型造勢十九日在鳳山登場，台北市長蔣萬安、立法院前院長王金平等人將現身助陣。藍營除了主打「雙北共好」城市治理訴求，也將透過「北高連線」形式，為年底選舉加溫。

蔣萬安近日因長子蔣得立參與教育局出國交換計畫引發議論，不過，藍營評估，蔣萬安在全國帶來的母雞效應，不會因此事件受影響。

國民黨人士指出，柯志恩喊話可穩穩接棒現任高雄市長陳其邁，「把高雄建設得更好」，而台北、高雄同為直轄市，從產業轉型、交通建設與人口結構課題合作、降低政治性，「雙北共好」的論述若能延伸為「北高共好」，可讓高雄從傳統的藍綠對決轉為城市治理路線之爭，為柯志恩選情加分。

針對高雄整體態勢，藍營輔選人士指出，高雄的政治生態與民情不同於北部，表面平靜，實則已呈五五波拉鋸；然而，即使民進黨參選人賴瑞隆較弱，民進黨在高雄的組織實力仍屬雄厚，最後的勝負變數仍難料，柯志恩「只欠東風」。

柯志恩廟口那卡西昨晚在三民區三鳳宮登場，邀請嘉義市長黃敏惠助講。柯志恩競辦指出，黨內許多優秀且重要的公職，也將陸續在行程與時間允許的情況下共同站台、協助選戰，透過中央到地方、北到南的力量串聯，持續助陣。

國民黨也已著手規畫啟動大規模的輔選計畫，黨中央將組成由黨主席鄭麗文親任總團長的中央助選團，赴全台各地輔選，相關規畫預計十月開跑。

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