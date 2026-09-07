人物側寫／小英旋風再起 助攻定心丸

前總統蔡英文前天才剛為新北市長參選人蘇巧慧站台，昨又馬不停蹄南下高雄，藉高雄市長陳其邁新書發表會，助攻市長參選人賴瑞隆。蔡英文雖已卸任，今年選戰卻颳起一股「小英旋風」，扮演重要輔選角色，黨內看準是她具備「團結內部、外拓選票」的政治能量。

迎戰九合一大選，綠營大打「小英牌」，蔡英文已受邀擔任蘇巧慧、基隆市童子瑋、台中市何欣純、嘉義市王美惠、台東縣陳瑩及嘉義縣蔡易餘等共六名縣市長參選人的競總主委或榮譽主委，高人氣絲毫不遜於身兼黨主席的賴清德總統。

蔡英文卸任後行事低調，鮮少對國政發表評論，更幾乎不曾插手黨內事務與派系運作。因應年底選戰，綠營內部原先就有「總統級」輔選構想，盼透過賴總統、副總統蕭美琴及蔡英文的高人氣，母雞帶小雞，強化選戰氣勢；黨內高層早在選戰初期就接洽蔡英文，蔡也認為許多縣市選情緊繃，願意盡一己之力輔選。除了陸戰，蔡英文更將透過社群平台、通訊軟體，替綠營參選人打空戰。

綠營人士直言，蔡英文具備「團結內部、外拓選票」的政治能量，例如獲民進黨提名的台東縣長參選人陳瑩，原本黨內部分人士與派系有異見，但蔡親任競總主委，成了「桶箍」，讓黨內實質團結。

至於對外作戰層次，賴總統須概括承受中央執政的爭議與包袱，蔡的政治形象相對溫和，有助吸納中間選票、與年輕選民對話，又不易成為在野箭靶，是名副其實外拓選票的王牌。