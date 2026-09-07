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政壇祕辛 蘇貞昌講歹鬥陣 蔡英文說不是我

聯合報／ 記者張議晨黃婉婷／連線報導
高雄市長陳其邁（中）昨天舉辦新書發表會，前總統蔡英文（右）、行政院前院長蘇貞昌（左）罕見同台，三人在台上互相調侃，不忘為高雄市長參選人賴瑞隆拉票。記者張議晨／攝影
高雄市長陳其邁（中）昨天舉辦新書發表會，前總統蔡英文（右）、行政院前院長蘇貞昌（左）罕見同台，三人在台上互相調侃，不忘為高雄市長參選人賴瑞隆拉票。記者張議晨／攝影

高雄市長陳其邁昨舉行新書發表會，前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆都來捧場，充滿選舉味。蔡誇陳其邁讓高雄「轉型有成，成長有感」，是非常拚命的「玩命之徒」，接班者壓力很大，但賴瑞隆是可以放心託付的「賣命之徒」；陳則呼籲支持者「看到賴瑞隆的名字蓋下去就對了」，為賴拉抬聲勢。

陳其邁新書「高雄，緊緊緊：二三一四天極限轉型」發表會上，蔡英文回憶二○○八年是民進黨最谷底時，陳其邁把黨部弄得井然有序，重建人民對民進黨的信任，但每件事都把高雄連結在一起，「我就知道這個人的心始終與高雄在一起」。

陳其邁語帶哽咽說，「六年時間一下就過了，高雄市民給我溫暖，一個努力、奉獻家鄉的機會，我就是抱著高雄也許是政治工作最後一站，抱著這個心繼續拚」，還說很多人問他「能不能再選一次」，「雖然今年選票沒有我的名字，但看到賴瑞隆蓋下去就對了」。

賴瑞隆致詞除了「尊邁」，並向陳其邁喊話：「如果未來麥克風愈來愈大支，拜託以後看到賴瑞隆電話，也要接起來」。賴瑞隆受訪時還透露，已邀陳其邁擔任競總主委，蔡英文也會扮演重要角色。針對國民黨參選人柯志恩將邀請台北市長蔣萬安南下輔選造勢，傳出賴瑞隆團隊研議請台北市長參選人沈伯洋南下，引進「洋流」反制，但尚在規畫階段。

蘇貞昌昨致詞時則回顧與陳其邁在行政院的相處，談到當初組閣時，延攬陳其邁擔任副院長，團隊裡其實有不同意見，有人質疑「這是小英的人啦，不可能跟我們同心」，當時面對質疑，他反駁指「蔡總統找我組閣、任命我為行政院長，我也是小英的人，大家都小英的人」。

對於幕僚提到陳其邁「性子急、歹鬥陣」，蘇貞昌則回說，自己當兩任行政院長，「副院長歹鬥陣，會有比…」蘇沒把話說完，但一個眼神望向蔡英文，引來哄堂大笑。蔡英文隨後在社群發文：「歹鬥陣的人絕對不是我！」

蔡英文跟蘇貞昌曾有多年「蔡蘇之爭」，蘇還回顧當時兩人競爭二○一二年總統初選，他曾找過陳其邁，雖早知道陳支持誰，但他仍想試試「能不能招過來」，當時約陳其邁見面，但陳一進門就直接說「我支持蔡英文，不可能支持你」，連坐都沒坐就轉頭走人，「當天我就知道陳其邁拉不過來」。話一講完，蘇貞昌反問坐在台下的陳其邁：「蔡英文有這麼好？我應該也不錯啊。」又逗得全場大笑。

蘇貞昌說，他與陳在行政院歷經疫情，建立革命情感；他曾在院會說「陳其邁改天一定會以不同身分回到院會位子上」，但應該會換位子，「坐在很前面」。

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