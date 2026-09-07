新聞分析／藍白合大局尚未動搖 仍有隱憂

竹北、竹縣藍白合破局，民眾黨祭出站台禁令，對於國民黨在新竹縣的選情，無疑是一大衝擊；但暫時未殃及其他縣市，對藍白兩年多來的合作基礎而言，算是不幸中的萬幸。

民眾黨的決議雖然措辭強硬，範圍還是劃得很清楚，新竹縣各級選舉抽出合作協議，其他縣市不受影響。國民黨中央目前也定調是友黨內部事務，尊重且不評論。

藍營內部將此定位為政黨各有主體性的正常現象，不願將矛盾衝突檯面化。關鍵在於，民眾黨並未明言轉而支持民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，形同選擇讓損害停在新竹，避免向外擴散。

民眾黨人士透露，竹北市長共推人選破局來，徐欣瑩從未主動聯繫民眾黨，合作互信基礎遭破壞。竹北作為白營支持者比率最高的區塊，失去民眾黨動員與站台，國民黨縣長參選人徐欣瑩在最關鍵票倉勢必失血；其次，徐欣瑩被貼上失信標籤，也會影響中間選民對其人格特質的評價。

至於其他藍白合作縣市，藍白共推前立委張啓楷參選嘉義市長，民眾黨主席黃國昌也多次公開力挺國民黨台中市長參選人江啟臣、宜蘭縣長參選人吳宗憲，新北市參選人李四川。為避免重蹈新竹縣長選舉的經驗，國民黨各地參選人應該會「把自己跟這件事情拉開」。

藍白應也體認到，二○二八的共同目標仍在，雙方沒有理由因為單一選區而全盤否定過去的互信基礎。不過，從這次新竹縣的紛爭來看，藍白未來的合作確實也有不少隱憂。

這次爭議能限縮在新竹縣，靠的是兩黨高層的自制與二○二八的共同利益，但每一次爭議都會消耗一點信任能量。短期來看，藍白合作的大局尚未動搖；但真正的考驗會落在下一場選舉出現時，雙方是否還有足夠的互信。