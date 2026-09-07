白禁挺徐欣瑩 基層無奈：大人吵架波及地方

新竹縣藍白合破局，民眾黨昨拍板，要求新竹縣各級選舉參選人「不得私自與他黨縣長候選人合作或為其助選」。白營此舉可能衝擊國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩選情，但白營地方人士直言「撕破臉很無奈」，基層頓感孤軍奮戰，「大人在吵架，卻波及到地方」。

民眾黨中央祭出禁令，讓原本期待藍白復合的基層措手不及。新竹白營地方人士說，新北市藍白合，地方參選人還能與國民黨新北市長參選人李四川合體，藉「母雞」拉抬曝光；新竹縣民眾黨沒有首長級人選，地方參選人原已面臨藍綠夾擊，如今又被要求不得替其他政黨縣長參選人助選，選戰更顯艱困。

該人士認為，民眾黨雖還沒有足以與藍綠兩大黨全面抗衡的實力，但選舉中仍可扮演關鍵少數，更應審慎處理政黨合作。如今藍白互信出現裂痕，最後卻讓地方承擔中央政黨角力的後果。

民眾黨中央昨天的禁令，形同藍白在新竹縣長選舉正式撕破臉。

白營認為雙方互信基礎已受破壞，如今只能「兄弟登山、各自努力」，既然合作無法延續，就各自爭取選民支持，回歸選舉實力一較高下。

徐欣瑩競選辦公室表示，尊重各政黨決策與機制，但徐欣瑩希望藍白合作的共同目標不變。徐欣瑩辦公室發言人徐維遠說，未來將加倍努力，促成在野力量團結。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠競選團隊發言人黃心愉則表示，完全尊重並貫徹中央委員會及中評會決議，「當互信基礎遭到破壞，我們就坦然面對、自主前行」，參選責任與初衷不會動搖。

「選舉是一時的，誠信是一輩子的。」鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮暗諷，對他黨事務與黨紀都表達尊重。但最重要的是對新竹縣民的承諾與誠信。

藍營地方人士指出，民眾黨中央當初定調「不要介入國民黨初選」，但邱臣遠與民眾黨前主席柯文哲曾在大年初一與陳見賢於新埔的廟宇同框拜年；徐欣瑩在初選期間，也曾在竹北市與柯文哲不期而遇。民眾黨當時並未形成明確「挺徐欣瑩」的立場，如今演變為全面禁止與徐合作，藍營地方也感到意外。