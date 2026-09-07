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新聞眼／彰化危機 考驗鄭盧領導能力

聯合報／ 本報記者簡慧珍陳秋雲

國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部成立，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文雙雙站台加持。台上高呼「臨危受命」、重提八年前「燕子奇蹟」逆轉勝打氣，表面聲勢浩大，實則映照出藍營在彰化選情的極度艱困，以及黨中央在地方整合失先機。

黨內人士直言，二○二六地方大選是鄭麗文領導能力的大考，若連藍營執政的中台灣大縣都失守，黨內反對勢力勢必會在選後逼宮，直接威脅其主席之位；對「中部共主」盧秀燕而言，守住彰化更關乎「中彰投大聯防」的戰略氣勢，若北彰化門戶大開、區域治理連線斷鏈，其跨越烏溪的影響力與未來政治威望將打折扣。

彰化縣素有「搖擺州」之稱，向來是藍綠決戰中台灣的關鍵核心。彰化不但是百萬人口大縣，更是中台灣產業供應鏈與交通動脈的樞紐。若藍營失去彰化，盧秀燕主導的「中彰投苗區域治理平台」頓失支柱，包含捷運綠線延伸彰化、彰化鐵路高架化等跨縣市重大建設，都可能因政黨顏色不同而陷入政爭磨合期。

然而，魏平政作為政治素人，既無兩位「不敗女王」盧秀燕、王惠美深耕多屆的立委實力，眼前又缺乏當年「韓流」橫掃的狂飆氛圍，要重演逆轉勝談何容易？更棘手的是，現任縣長王惠美的態度與地方派系整合失衡，讓魏平政陷入苦戰。

魏要「反敗為勝」，其處境更像四年前甫獲徵召參選桃園市的張善政。魏平政如今唯一的突破口，在於「化劣勢為優勢」，首先，魏平政具備律師的理性溫和與傳產企業經營的扎實背景，應全面主打「無派系包袱、專業治理」的清新牌，將「好逗陣、好溝通」的特質轉化為跨越黨派的中間選民吸票機。其次，魏平政必須展現「國會與地方聯防」的韌性，透過盧秀燕的市政心法與藍營基層組織，以「跨縣市區域合作政策」替代傳統戰略。

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