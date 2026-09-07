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選情困難…藍彰化造勢 頻打「尊王」牌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政（右二）競選總部昨成立，台中市長盧秀燕（左二）與國民黨主席鄭麗文（左一）等站台力挺。記者黃仲裕／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政（右二）競選總部昨成立，台中市長盧秀燕（左二）與國民黨主席鄭麗文（左一）等站台力挺。記者黃仲裕／攝影

國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部昨成立，台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文等藍營要角站台力挺大造勢，彰化縣長王惠美未現身，但現場「尊王」聲不斷；盧秀燕更以自己八年前經驗，期許魏平政後來居上，鄭麗文喊話只要團結、可撥雲見日。現場更喊出「打造台灣第七都」。

昨天魏平政的競總成立造勢大會上，除了盧秀燕、鄭麗文，立委陳玉珍到場助勢外，來自全縣各鄉鎮上萬名支持者到場聲援，現場「凍選」聲不斷；代表彰化「謝家」的前立委鄭汝芬，以競總顧問團總團長身分送上象徵「包中」的粽子給魏平政，彰化議長謝典霖也現身力挺，曾有意角逐縣長的立委謝衣鳯則現身台下，新北市副市長劉和然透過預錄影片表達支持，承諾將擇期南下助選。

立委謝衣鳯現身魏平政造勢大會，但並未上台。記者劉明岩／攝影
立委謝衣鳯現身魏平政造勢大會，但並未上台。記者劉明岩／攝影

盧秀燕致詞時直接點出魏平政選情「困難」，但以她八年前競選台中市長為例，當時外界普遍不看好，民調落後，甚至被認為立委挑戰現任市長「不可能」。她最後靠全力以赴，贏過對手廿萬票當選，期許魏平政也能重現她八年前的「燕子奇蹟」。

「戰士沒有選擇戰場的權利。」盧秀燕對魏說，無論戰場多麼辛苦、困難或危險，既然接受提名就要全力以赴。她也強調，王惠美過去八年推動許多建設，彰化需要延續好的縣政，「彰化好施政，交給魏平政」。

鄭麗文更提起盧秀燕、王惠美八年前參選縣市長時，同樣不被外界看好，最後雙雙勝選，以八年政績證明選民的選擇。她說，這次彰化選舉「不容易、不簡單」，但只要全黨團結，「無論多麼困難，都可以撥雲見日」。

鄭麗文未正面回應是否曾就彰化縣長提名與王惠美聯繫，但整場致詞同樣維持「尊王」路線，不斷肯定王惠美八年政績，強調彰化不能中斷國民黨執政。她並將彰化選戰拉高到二○二八年政黨輪替，強調今年先贏下地方縣市長選舉，兩年後再贏回中央政權，國民黨重返執政後，「就不用這麼辛苦去拜託卓榮泰，也不用再看賴清德的臉色」，中央、地方由人民自己作主。

魏平政致詞時說，這場選舉不僅是選縣長，也是選擇彰化未來發展道路。他擔心下屆縣長如果換別的政黨做，縣長王惠美的政績會化為烏有，他是接棒彰化縣長王惠美的最好人選；若當選縣長，將招商引資，將彰化打造成為全台第七都。

王惠美日前對彰化縣長提名過程公開表達不滿，但送花籃到魏的競總，題字「圓滿順利」。昨則在臉書貼文宣布「喜抱金孫」，並寫下「雖然世界紛紛擾擾，但是家裡最好」。

2026九合一選舉 彰化 盧秀燕 鄭麗文 魏平政 王惠美

2026九合一選舉

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