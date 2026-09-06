李四川冒雨掃街拜票 蘇巧慧邀紙風車表演搶親子票

藍綠新北市長選舉熱情大雨澆不熄，李四川今天勤走三鶯地區，冒雨掃街拜票受歡迎；蘇巧慧成立四大藥業後援會，場面熱烈，還邀紙風車藝術卡車舞鈴劇場表演，吸引親子雨中看戲。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往基隆，與基隆市長謝國樑參訪八堵機廠預定地與七堵室內親子樂園，交流捷運軌道及親子育兒政見，下午就深入三鶯地區聆聽基層心聲，從白天到黑夜連趕5場活動，所到之處受到在地鄉親熱烈歡迎。

尤其是雨勢雖然越來越大，但李四川在國民黨議員呂家愷、林金結、洪佳君等人陪同下，堅持冒雨走遍三峽黃昏市場每個角落。許多民眾上前表示支持，也有攤商送上象徵好彩頭的蘿蔔並高喊「凍蒜」。

李四川勤跑基層並強調，未來將推動「敬老卡點數悠遊卡化」，全力推動「樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌」、「大漢溪縱貫捷運線」，全面帶動土樹三鶯交通路網升級，以及打造「新北巨蛋城」，帶動土樹三鶯地區演唱會及大型球賽經濟，帶動地方發展。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧也是行程滿檔，她下午出席新北四大藥業後援會成立大會，會前接受媒體聯訪時表示，她非常感謝昨天天氣不穩定狀況下，仍然有超過2萬人來到現場，為她第1場大型活動加油打氣。也非常感謝總統賴清德、前總統蔡英文、高雄市長陳其邁等人都親自到場為她加油。

她表示，「我想，所有人都和我們一樣，都在期待一個新的時代要來臨，這個新時代，新北市可以進步得更快、跑得更快」，希望在11月28日，迎來一個新北市新契機、新時代。

有媒體詢問蘇巧慧的父親、前行政院長蘇貞昌何時會合體造勢的問題，她表示，家人共同出席任何場合，都是很自然的事情，這個不用刻意安排，適合的場合當然就是共同出席。

她在新北四大藥業後援會成立大會，現場氣氛熱烈。她表示，未來將努力建立藥品即時調度機制、藥局專案補助，以及山海城鎮醫事人員加給等政見。蘇巧慧競辦也邀請紙風車藝術卡車舞鈴劇場演出「海洋之心」戲碼，儘管現場下著雨，但仍有許多民眾、親子穿著雨衣到場觀賞，場面溫馨。隨後再趕赴台北市出席台北市計程車駕駛員職業工會普度晚會，和民進黨台北市長參選人沈伯洋同台拜票，受到現場熱烈歡迎。