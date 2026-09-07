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竹縣藍白合破局 白祭黨紀禁挺徐欣瑩

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁郭政芬／連線報導
民眾黨秘書長周榆修（左）昨表示，新竹縣若有黨員公開支持非民眾黨候選人將從嚴議處。記者曾吉松／攝影
民眾黨秘書長周榆修（左）昨表示，新竹縣若有黨員公開支持非民眾黨候選人將從嚴議處。記者曾吉松／攝影

年底地方選舉登記截止，藍白共推竹北市長人選破局，民眾黨秘書長周榆修昨天表示，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩無法履行承諾，嚴重傷害藍白兩黨建立的互信基礎，未來在新竹縣，若有黨員公開支持、站台非民眾黨提名候選人，將從嚴議處，並且視情節最重除名處分。

徐欣瑩競辦表示，徐欣瑩希望藍白合目標不變「二○二六贏得勝選、二○二八下架民進黨」。邱臣遠發言人表示，身為黨中央正式徵召的竹北市長參選人，會堅定選到底，全力爭取市民認同。

白自定竹縣合作對象

民眾黨中央委員會、中央評議委員會昨天舉行臨時擴大會議，討論新竹縣長、竹北市長、新竹縣議員、新竹縣各鄉鎮市民代表等各級選舉紀律規範。周榆修會後舉行記者會表示，民眾黨決議新竹縣各級選舉不再受「民眾黨與國民黨二〇二六年聯合治理暨地方選舉合作協議」拘束，未來將自主決定合作對象與選舉布局。

周榆修說，過去一個星期以來，感謝各界好友熱心居中奔走協調，許多國民黨立委也表達「願意為民眾黨竹北市長參選人邱臣遠站台」，藍白兩黨過去在立法院並肩作戰、共同推動改革法案，去年更攜手對抗民進黨與民間團體發起的「大惡罷」，雙方早已累積一定互信情誼。

周榆修表示，國民黨新竹縣黨部先前發布公開信並祭出黨紀，要求自家黨員不得為「非國民黨提名參選人」站台或公開助選，此舉不僅令許多國民黨立委深感無奈，更充分印證在新竹縣選舉方面，「國民黨與本黨之間已不存在任何合作與互信基礎」。不過周榆修也表示，藍白合作「其他地方要分開看」。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（後排左二）昨透過競辦表示，希望藍白合目標不變。圖／徐欣瑩競辦提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（後排左二）昨透過競辦表示，希望藍白合目標不變。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨中央暫不評論

針對白營決定，國民黨中央昨天暫不評論。國民黨新竹縣黨部回應，當初公開信是依黨章及黨中央規範發布例行選務提醒，未涉及在野政黨、候選人或合作關係。

針對二○二六年新竹縣各級選舉因應方式，民眾黨決議採行「新竹縣選區自主原則」，不受「民眾黨與國民黨二○二六年聯合治理暨地方選舉合作協議」相關拘束，民眾黨將自行選擇合作對象。

周榆修表示，民眾黨徵召邱臣遠參選竹北市長，依據紀律評議裁決準則相關規定，全體同志應該團結一致全力輔選；此外，為維持政黨品牌形象、貫徹誠信原則，凝聚支持者向心力，民眾黨公職暨提名的候選人，必須貫徹中央黨部對於新竹縣長候選人合作對象的指示，包含但不限於公開支持、文字、影音、各宣傳類載體及各類網路社群，不得私自與他黨縣長候選人合作或為其助選。如果有違反前述相關規範，將依民眾黨章程及「紀律評議裁決準則」嚴格落實調查與裁決，絕不寬貸。

當下「兩邊都不准去」

至於違紀站台有何懲處？合作對象是否可能轉向民進黨？周榆修受訪時說，「在這一刻，兩邊（指藍綠陣營）都不准去，如果有違反規定，一律送中評會議處，最重還是除名」。

2026九合一選舉 徐欣瑩 鄭朝方 周榆修 藍白合

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